Goleiro que machucou em Boca x Cruzeiro dá soco no rosto de rival em clássico europeu
Argentino Esteban Andrada acertou soco no rosto de Jorge Pulido durante partida de La Liga 2 entre Huesca e Zaragoza
O goleiro Esteban Adrada, do Zaragoza, foi expulso neste domingo (26/4) por agressão em clássico contra o arquirrival Huesca. A equipe do arqueiro perdeu o jogo por 1 a 0 no estádio El Alcoraz, em Huesca, na Espanha, pela 37ª rodada de La Liga 2.
Andrada apareceu em completa fúria. Primeiro, empurrou o zagueiro Jorge Pulido no chão e foi expulso. Na sequência, correu atrás do rival e acertou um soco em seu rosto, além de empurrá-lo novamente no chão.
Isso ocorreu aos 99 minutos de jogo. Aos 103′, mais duas expulsões: o árbitro mostrou cartão vermelho ao goleiro Dani Jiménez, do Huesca, e ao lateral-esquerdo Dani Tasende, do Zarazoga.
Mas quem decidiu a partida foi o meio-campista Óscar Sielva, que marcou gol de pênalti aos 10′ do segundo tempo.
As duas equipes seguem na parte debaixo da tabela. O Huesca está na 19ª posição, com 36 pontos – um a mais que o Zaragoga, 21º colocado com 35.
Andrada já jogou Boca Juniors x Cruzeiro
Em 2018, Andrada protagonizou lance marcante em Boca Juniors 2 x 0 Cruzeiro, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. Durante jogo na Bombonera, em Buenos Aires, o goleiro levou a pior em dividida com o zagueiro Dedé e se machucou.
Andrada fraturou o maxilar no lance, que gerou a expulsão de Dedé. O Cruzeiro recorreu judicialmente e conseguiu anular o cartão vermelho, pois o lance foi acidental.
