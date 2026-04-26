Esportes

Goleiro que machucou em Boca x Cruzeiro dá soco no rosto de rival em clássico europeu

Argentino Esteban Andrada acertou soco no rosto de Jorge Pulido durante partida de La Liga 2 entre Huesca e Zaragoza

JV
João Victor Pena
JV
João Victor Pena
26/04/2026 19:38

Goleiro que machucou em Boca x Cruzeiro dá soco no rosto de rival em clássico europeu
Goleiro que machucou em Boca x Cruzeiro dá soco no rosto de rival em clássico europeu crédito: No Ataque Internacional
Goleiro que machucou em Boca x Cruzeiro dá soco no rosto de rival em clássico europeu
Goleiro Esteban Andrada acertou soco no rosto do zagueiro Jorge Pulido

O goleiro Esteban Adrada, do Zaragoza, foi expulso neste domingo (26/4) por agressão em clássico contra o arquirrival Huesca. A equipe do arqueiro perdeu o jogo por 1 a 0 no estádio El Alcoraz, em Huesca, na Espanha, pela 37ª rodada de La Liga 2.

Andrada apareceu em completa fúria. Primeiro, empurrou o zagueiro Jorge Pulido no chão e foi expulso. Na sequência, correu atrás do rival e acertou um soco em seu rosto, além de empurrá-lo novamente no chão.

Leia: Goleiro da Seleção Brasileira briga com árbitro, é expulso, soca VAR e perde clássico de goleada

Isso ocorreu aos 99 minutos de jogo. Aos 103′, mais duas expulsões: o árbitro mostrou cartão vermelho ao goleiro Dani Jiménez, do Huesca, e ao lateral-esquerdo Dani Tasende, do Zarazoga.

Mas quem decidiu a partida foi o meio-campista Óscar Sielva, que marcou gol de pênalti aos 10′ do segundo tempo.

As duas equipes seguem na parte debaixo da tabela. O Huesca está na 19ª posição, com 36 pontos – um a mais que o Zaragoga, 21º colocado com 35.

Andrada já jogou Boca Juniors x Cruzeiro

Em 2018, Andrada protagonizou lance marcante em Boca Juniors 2 x 0 Cruzeiro, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. Durante jogo na Bombonera, em Buenos Aires, o goleiro levou a pior em dividida com o zagueiro Dedé e se machucou.

Andrada fraturou o maxilar no lance, que gerou a expulsão de Dedé. O Cruzeiro recorreu judicialmente e conseguiu anular o cartão vermelho, pois o lance foi acidental.

A notícia Goleiro que machucou em Boca x Cruzeiro dá soco no rosto de rival em clássico europeu foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena

Estado de Minas

