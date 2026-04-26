Milan e Juventus empatam, e briga por vaga na Champions segue aberta (Milan e Juventus não saem do zero atuando em Milão, pela 34ª rodada do Italiano)

Milan e Juventus ficaram no 0 a 0, neste domingo (26/4), pela sequência da 34ª rodada do Campeonato Italiano, mantendo em aberto a briga direta por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Jogando no San Siro, em Milão, os times, pouco inspirados, não conseguiram sair do zero.

Assim, seguem próximos na tabela. O Milan possui 67 pontos, aparecendo em terceiro dois a menos que o vice-líder Napoli. Já a Juve mantém a quarta posição, com 64. O Como é o quinto colocado, com 61, colocando pressão nas duas equipes, já que só os quatro primeiros garantem vaga na Champions 2026/27.

Jogo morno em Milão

O primeiro tempo foi de poucas emoções. Os goleiros, afinal, mal trabalharam. O ponto alto veio aos 35, quando a Juventus abriu o marcador. Chico Conceição fez carnaval pela direita e chutou cruzado, rasteiro, com Thuram complementando para o gol vazio. No entanto, o VAR entrou em ação, anulando o tento da Velha Senhora.

Já a etapa final começou com tudo. Rafael Leão carregou em velocidade e serviu Saelemaekers, livre pela direita. O belga, de primeira, carimbou o travessão de Di Gregório, logo aos 5. Massimiliano Allegri, então, partiu para as mudanças, levando Füllkrug e Ricci a campo. No entanto, quem mais se aproximava do gol era a Juve. Vlahovic passou perto de fazer 1 a 0, mas, impedido, viu seu chute perigoso não valer, na última boa chance no San Siro.

Próximos passos

O Milan não joga mais em dias de semana nesta temporada, indo a campo somente aos domingos. Primeiro, em 3 de maio, visita o Sassuolo, às 10h (de Brasília). Depois, recebe a Atalanta, no dia 10. Se despede então com jogos contra Genoa (fora), no dia 17, e Cagliari (casa), no dia 24.

O mesmo vale, aliás, para a Juventus, com a única diferença sendo daqui duas rodadas, quando joga no sábado, dia 9, contra o Lecce. Antes, recebe o Verona, dia 3, às 13h. Por fim, encara a Fiorentina, em casa, no dia 17, e dá adeus ao torneio no dia 24, quando visita o Torino, no clássico de Turím.

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