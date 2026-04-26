Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Gigante europeu vence de goleada e garante vaga na próxima Champions League

Borussia Dortmund goleou o Freiburg por 4 a 0 neste domingo (26/4), pela Bundesliga, e garantiu vaga na Liga dos Campeões

Publicidade
Carregando...
Repórter
26/04/2026 17:14

compartilhe

SIGA
×
Lance da goleada do Borussia Dortmund por 4 a 0 sobre o Freiburg

Neste domingo (26/4), o Borussia Dortmund goleou o Freiburg por 4 a 0, no Signal Iduna Park pela 31ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, o Dortmund garantiu sua presença na próxima edição da Liga dos Campeões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Situação do confronto

Com a vitória, o Borussia chegou a 67 pontos e abriu cinco de vantagem na vice-liderança para o terceiro colocado RB Leipzig. O Bayern de Munique já é o campeão antecipado.. Já o Freiburg ficou com 43 pontos na oitava colocação da competição.

 Resumo do jogo

 BORUSSIA DORTMUND 4 x 0 FREIBURG 

 Competição: Campeonato Alemão (31ª rodada)
 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)
 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
 Horário: às 12h30 (de Brasília)

Gols

  •  Maximilian Beier, aos 8′ do 1ºT (Borussia Dortmund)
  •  Serhou Guirassy, aos 14′ do 1ºT (Borussia Dortmund)
  •  Ramy Bensebaini, aos 30′ do 1ºT (Borussia Dortmund)
  • Fábio Silva, aos 41′ do 1ºT (Borussia Dortmund)

Como foi o jogo?

Logo aos oito minutos do primeiro tempo, Maximilian Beier recebeu um lançamento por cima e bateu firme para inaugurar o placar do duelo. Já aos 14 minutos, Guirassy apareceu na pequena área para empurrar a bola para o fundo das redes e ampliar a vantagem. Após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Ramy Bensebaini cabeceou e marcou mais um gol a favor do Borussia Dortmund aos 30 minutos.

Com nove minutos da segunda etapa, Lukas Kübler chegou a descontar para o Freiburg de cabeça, porém, a arbitragem marcou impedimento. O português Fábio Silva apareceu, girou dentro da área e bateu forte para garantir a vitória para o Dortmund aos 41 minutos.

Próximos jogos

Borussia Dortmund

  • Borussia Monchengladbach x Borussia Dortmund (31ª rodada do Campeonato Alemão)
    Data e horário: 3 de maio de 2026 (domingo), às 12h30 (de Brasília).
    Local: Borussia-Park, em Monchengladbach (ALE)

Freiburg

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Braga x Freiburg (Liga Europa – Semifinal)
    Data e horário: 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 16h (de Brasília)
    Local: Estádio Municipal de Braga, em Braga (POR).

A notícia Gigante europeu vence de goleada e garante vaga na próxima Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay