Militão passará por cirurgia e pode ficar fora da Copa, diz imprensa espanhola (Eder Militão é zagueiro do Real Madrid)

Titular da Seleção Brasileira, Eder Militão pode se tornar desfalque para Carlo Ancelotti na Copa do Mundo. O zagueiro precisará passar por cirurgia devido à sua nova lesão no bíceps femoral da perna esquerda. A informação é do jornalista Miguel Ángel Díaz, da rádio espanhola Cope.

Na última quinta-feira (23/4), o Real Madrid já havia comunicado sobre a situação física do atleta brasileiro. O defensor foi substituído durante o jogo contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, após sentir dores.

Militão foi diagnosticado com lesão muscular no bíceps femoral na perna esquerda, mesmo local da última lesão que o afastou dos gramados por quatro meses.

“Após exames realizados pelo Serviço Médico do Real Madrid em Éder Militão, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. Sua recuperação será acompanhada”, publicou o clube.

Fora da Copa?

Eder Militão deve ficar fora da lista de convocados para a Copa do Mundo, que tem início previsto para 11 de junho. O zagueiro ainda não tem tempo estabelecido para a sua recuperação. Enquanto isso, a convocação do técnico italiano Carlo Ancelotti será divulgada no dia 18 de maio.

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