Justiça espanhola descarta crime em acidente que matou Diogo Jota (Diogo Jota defendia o Liverpool e a Seleção Portuguesa)

A justiça da Espanha encerrou as investigações sobre o acidente que tirou a vida de Diogo Jota e de seu irmão, André Silva, em julho do ano passado. De acordo com informações do The Athletic desta sexta-feira (24/4), o Tribunal Superior de Justiça de Castela e Leão confirmou que não foram encontrados indícios de responsabilidade criminal no episódio.

Os peritos também descartaram a hipótese de que o pneu da Lamborghini tenha estourado em alta velocidade na rodovia A-52, na região de Zamora. O carro bateu no canteiro central e pegou fogo.

Após a análise das provas coletadas no local e dos laudos técnicos, a Justiça concluiu que não há base para a abertura de processos criminais relacionados às mortes dos irmãos.

O eterno camisa 20 dos Reds morreu no dia 03 de julho ao lado do irmão em um acidente de carro na região de Zamora. Com destino final à Inglaterra, a dupla seguia o primeiro trecho da viagem em uma Lamborghini, quando o pneu do veículo estourou durante uma ultrapassagem.

Por volta de 0h30 no horário local (19h30 de Brasília), o automóvel perdeu o controle, colidiu violentamente contra um bloqueio na pista e pegou fogo. Os irmãos morreram carbonizados no local.

Diogo Jota no Liverpool

Em 2020, o Liverpool desembolsou cerca de R$ 286 milhões para contratar Diogo Jota. Com a camisa dos Reds, o camisa 20 fez história. Foram, ao todo, 182 jogos e 65 gols marcados.

Nesse período, conquistou uma extensa lista de títulos: duas Copas da Liga Inglesa (2021/2022 e 2023/2024), uma Copa da Inglaterra (2021/2022) e o Campeonato Inglês (2024/2025). Além disso, foi vice-campeão da Champions League em 2021/2022.

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