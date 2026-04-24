Inter Miami inaugura estádio, e Messi se impressiona; veja fotos
Inauguração do Nu Stadium será neste sábado (4/4) em partida do Inter Miami pela MLS; bola rola a partir das 20h30 (de Brasília)
compartilheSIGA
O novo estádio do Inter Miami, clube de Lionel Messi, está pronto. A inauguração oficial será neste sábado (4/4), mas os jogadores já conheceram a estrutura do Miami Freedom Park, agora Nu Stadium. O craque argentino, inclusive, se impressionou com o local.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“Foi espetacular ver a nova casa, o novo estádio, ficou incrível. Estávamos ansiosos para jogar lá, para fazer nossa estreia e finalmente jogar oficialmente, e o momento chegou”, disse Messi.
O camisa 10 do Inter Miami também comentou a importância do novo estádio para o clube, que antes mandava seus jogos em Fort Lauderlale, a cerca de 50 quilômetros de sua sede.
“Vai ser um dia muito especial para o clube por causa do que significa ter o novo estádio, que é impressionante, e ter esse estádio depois de tão pouco tempo é incrível. Então vai ser um dia para aproveitar, para todos no clube, os torcedores e nós, que somos os primeiros a poder jogar neste novo estádio, então vai ser um dia muito legal.”
Homenagem a Messi
O Nu Stadium tem capacidade para 26.700 pessoas e está localizado ao lado do Aeroporto Internacional de Miami. O estádio conta com assentos cobertos. No espaço premium, há bares, poltronas especiais com monitores individuais e uma vista panorâmica para o túnel que conecta o campo de jogo com os vestiários.
Além disso, o estádio tem uma loja oficial e uma homenagem a um dos maiores nomes da história do Inter Miami: Lionel Messi. Um dos setores para torcedores carrega o nome do craque argentino.
Messi está no Inter Miami desde julho de 2023 e já defendeu o clube em 94 partidas, tendo marcado 82 gols.
Inauguação
A inauguração do estádio será neste sábado (4/4) em partida do Inter Miami contre o Austin FC pela Major League Soccer (MLS), a partir das 20h30 (de Brasília).
Veja fotos do novo estádio do Inter Miami
Jogadores do Inter Miami em treino no novo estádio do Inter MiamiFoto: Inter Miami/Divulgação
Fachada do Nu Stadium, do Inter MiamiFoto: Inter Miami/Divulgação
Jogadores do Inter Miami conhecendo o novo estádio do clubeFoto: Inter Miami/Divulgação
Visão do Nu Stadium, do Inter MiamiFoto: Inter Miami/Divulgação
Veja vídeo do vestiário do novo estádio do Inter Miami
Allow us to enlighten your feed with our new home pic.twitter.com/NJcEfietTk
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 2, 2026
A notícia Inter Miami inaugura estádio, e Messi se impressiona; veja fotos foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara