O problema que o Flamengo vê na criação da Liga (Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista)

O debate envolvendo a criação de uma Liga no futebol brasileiro parece eterno e ganhou mais um capítulo nessa quinta-feira (23/4), quando o presidente do Flamengo voltou a falar sobre o tema.

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, conversou com a imprensa no Fórum Nacional de Formação Esportiva, promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), em Campinas-SP. O dirigente se mostrou favorável à união entre os clubes, mas fez uma analogia para deixar claro o que incomoda o clube.

O Flamengo sempre foi a favor de uma liga nacional. O que acontece é que quando você vai se casar, vou tentar criar uma metáfora. O casamento tem que ser uma comunhão parcial de bens. O que você tem é seu e o que vai construir de novo vai ser dividido de uma maneira diferente, explicou.

Quando você casa com alguém e a pessoa quer invadir o que você tem o nome disso é invasão. E contra isso o Flamengo é contra. Então é uma questão de princípios. Não tem nada a ver ser a favor ou contra a Liga. Óbvio que somos a favor de uma liga porque ela pode triplicar o valor do dinheiro que está no ecossistema que está no Brasil. O problema é a forma como você vai fazer isso, criticou o mandatário rubro-negro.

Entenda o impasse

Em setembro do ano passado, o Flamengo entrou na Justiça por discordar da divisão dos direitos de transmissão da Libra, grupo do qual faz parte.

A decisão gerou incômodo por parte de outros integrantes, que acusaram o clube de disseminar desinformação. Na época, Libra afirmou que a diretoria do time carioca não busca o diálogo.

No entanto, o Flamengo se reaproximou da Libra no mês passado em uma reunião. Ainda não há uma data para um novo encontro.

Além do rubro-negro, a Libra é formada por Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa e Brusque.

*Repórter viajou a Campinas-SP a convite da organização do evento

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