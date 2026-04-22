Ex-técnico do Cruzeiro não resiste a 9 jogos de seca e cai com vaga no mata-mata (Argentino Nicolás Larcamón comandou o Cruzeiro entre janeiro e abril de 2024)

Ex-técnico do Cruzeiro, Nicolás Larcamón não é mais o comandante do Cruz Azul, do México. O argentino não resistiu a uma sequência de nove jogos oficiais sem vitória e perdeu o cargo nesta quarta-feira (22/4), estando já classificado ao mata-mata do Torneio Clausura.

Segundo o portal Récord, ‘Larcamón perdeu o rumo’. No comando do clube mexicano desde junho de 2025, o treinador vivia momento amargo e seca de nove pertidas. A última vitória foi diante do Monterrey, por 3 a 2, em 10 de março, pela ida das oitavas de final da Copa dos Campeões Concacaf. O clube até avançou de fase na competição, mas parou nas quartas, eliminado pelo LAFC.

O desempenho apresentado também pesou para a demissão, argumentou o Récord: ‘Há falta de finalização, ausência de um futebol mais consistente, o que o time não conseguiu apresentar nem mesmo contra um apático Querétaro. Para a torcida e a diretoria do Cruz Azul, é fundamental reencontrar tanto a forma quanto a consistência. Hoje, o Cruz Azul simplesmente não convence’.

Em contrapartida, o Cruz Azul segue vivo no Clausura – em posição abaixo do que a torcida esperava. A uma rodada do fim da etapa classificatória, a equipe aparece na quarta posição, com 30 pontos, oito vitórias, seis empates e duas derrotas. O último duelo é contra o Necaxa, neste domingo (26/4), às 22h (de Brasília).

Larcamón comandou o Cruz Azul em 41 jogos e venceu 18. No México, já passou também por Necaxa, León e Puebla. Os outros trabalhos além do Cruzeiro foram no Curicó Unido, no Huachipato e no Antofagasta, do Chile, e no Anzoátegui, da Venezuela.

Larcamón no Cruzeiro

A passagem de Larcamón no Cruzeiro ocorreu entre janeiro e abril de 2024. Fora sete triunfos, quatro igualdades e três derrotas em 14 compromissos – aproveitamento de 59%. Sob o comando do argentino, a Raposa perdeu a final do Campeonato Mineiro para o Atlético e caiu ainda na primeira fase da Copa do Brasil.

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