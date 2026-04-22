Dois ex-jogadores da Seleção são citados em escândalo de prostituição, diz agência (Volante Arthur Melo em treino pela Seleção Brasileira)

O volante Arthur Melo, do Grêmio, e o lateral-esquerdo Carlos Augusto, da Internazionale, foram citados no inquérito do Ministério Público da Itália sobre um suposto escândalo de prostituição. A dupla com passagem pela Seleção Brasileira está na lista de quase 70 jogadores mencionados no documento, de acordo com a imprensa italiana.

Ainda segundo os veículos locais, nenhum atleta é efetivamente investigado ou acusado no caso. A investigação tem como principais alvos as pessoas que supostamente gerenciavam e exploravam a prostituição de terceiros, que configuram crime na Itália.

Ser cliente, por outro lado, não é ilegal no país. De todo modo, a investigação ainda não desvendou quem da lista de jogadores efetivamente explorou a prostituição e quem apenas esteve nas festas organizadas pela Ma.De Milano, agência que, segundo o inquérito, promovia encontros de mulheres com atletas e outros integrantes da elite italiana.

Ao No Ataque, a assessoria de comunicação de Arthur disse que o jogador não tem conhecimento sobre o assunto e não vai se posicionar neste momento. A reportagem tenta contato com representantes de Carlos Augusto e atualizará a matéria em caso de retorno.

Carlos Augusto, pela Inter, em 2025. Foto: Isabella Bonotto/AFP

Entenda o caso

Explorar e gerenciar a prostituição de terceiros é crime na Itália. Segundo o inquérito do Ministério Público, a agência Ma.De Milano organizava festas e promovia encontros entre mulheres e jogadores ou outras pessoas da elite local.

Desde segunda-feira (20/4), quatro pessoas estão presas em domicílio por conta da investigação: o casal Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, tidos como líderes do esquema; e Alessio Salamone e Luan Fraga, que, segundo o inquérito, gerenciavam os encontros de garotas com jogadores.

Eles são acusados de formação de quadrilha, exploração e favorecimento da prostituição e lavagem de dinheiro. Estima-se que o esquema movimentou cerca de 1,2 milhão de euros (aproximadamente R$ 7 milhões).

Quem são os jogadores citados?

Nesta quarta-feira (22/4), o II Giornale, periódico com sede em Milão, publicou que teve acesso à lista com quase 70 jogadores mencionados no inquérito. Nenhum deles é investigado, uma vez que a lei não culpabiliza clientes em casos de prostituição.

A investigação ainda tenta entender se os jogadores citados efetivamente contrataram as garotas ou unicamente participaram das festas sem explorar a prostituição.

A lista conta com jogadores importantes de clubes como Internazionale, Milan e Juventus. Dois brasileiros foram citados na relação: o volante Arthur Melo, ex-Juve e Fiorentina e que atualmente está no Grêmio; e o lateral-esquerdo Carlos Augusto, da Inter.

Também foram mencionados atletas como Rafael Leão (Milan), Alessandro Bastoni (Inter), Dusan Vlahovic (Juventus), Achraf Hakimi (PSG) e Olivier Giroud (Lille), estrelas do futebol internacional. Veja a lista com os nomes revelados pela ANSA:

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Rafael Leão (Milan);

Alessandro Bastoni (Inter);

Dusan Vlahovic (Juventus);

Raoul Bellanova (Atalanta);

Riccardo Calafiori (Arsenal);

Yann Bisseck (Inter);

Andrea Pinamonti (Sassuolo);

Gianluca Scamacca (Atalanta);

Matteo Cancellieri (Lazio);

Daniel Maldini (Lazio);

Dany Mota (Monza);

Cheikh Niasse (Verona);

Andrea Petagna (Monza);

Milan Skriniar (Fenerbahçe);

Arthur Melo (Grêmio);

Carlos Augusto (Inter);

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain);

Guglielmo Vicario (Tottenham);

Olivier Giroud (Lille).

A notícia Dois ex-jogadores da Seleção são citados em escândalo de prostituição, diz agência foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques