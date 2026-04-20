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Hakimi critica Endrick, mas repetiu gestos em jogo anterior contra o Lyon

Crítica contrasta com situação recente protagonizada por Hakimi, que em 2025, também contra o Lyon, fez gol e celebrou de forma semelhante

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Vitor de Araújo
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Vitor de Araújo
Repórter
20/04/2026 22:45

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Hakimi critica Endrick, mas repetiu gestos em jogo anterior contra o Lyon
Hakimi critica Endrick, mas repetiu gestos em jogo anterior contra o Lyon crédito: No Ataque Internacional
Hakimi critica Endrick, mas repetiu gestos em jogo anterior contra o Lyon
Hakimi critica Endrick, mas repetiu gestos em jogo anterior contra o Lyon (Endrick, do Lyon)

O lateral Achraf Hakimi virou personagem após a derrota do Paris Saint-Germain-FRA por 2 a 1 para o Lyon-FRA, no último domingo (19/4), no Parque dos Príncipes. O destaque da partida foi Endrick, que marcou um gol e deu assistência.

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No entanto, além do resultado, chamou atenção a crítica de Hakimi ao atacante brasileiro. O marroquino revelou que pediu para Endrick se acalmar durante a partida, após o jovem comemorar com dança próxima à bandeirinha de escanteio.

Ele deveria se concentrar em jogar futebol, principalmente porque é um bom jogador. Mas quando faz coisas que não têm nada a ver com futebol, isso pode me incomodar, afirmou o lateral.

No entanto, conforme No Ataque demonstra a seguir, o marroquino praticou condutas semelhantes em um confronto entre as equipes

Hakimi já fez o mesmo contra o Lyon

A crítica, porém, contrasta com uma situação recente protagonizada pelo próprio Hakimi. Em 23 de fevereiro de 2025, também contra o Lyon, o lateral teve uma atuação marcante na vitória do PSG por 3 a 2 e celebrou de forma semelhante.

Na ocasião, após marcar um gol, Hakimi:

  • fez o gesto de fala muito em direção à torcida;
  • apontou para o nome na camisa;
  • e ainda realizou uma dancinha na comemoração.

Naquele momento, os gestos não foram tratados como desrespeitosos, diferentemente do posicionamento adotado agora em relação a Endrick. Veja abaixo:

Endrick contra o PSG

Contra o PSG, Endrick foi protagonista, fez um gol e deu uma assistência.

Emprestado pelo Real Madrid-ESP, o atacante soma 17 jogos, sete gols e seis assistências pela equipe francesa.

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A notícia Hakimi critica Endrick, mas repetiu gestos em jogo anterior contra o Lyon foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

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