Hakimi critica Endrick, mas repetiu gestos em jogo anterior contra o Lyon (Endrick, do Lyon)

O lateral Achraf Hakimi virou personagem após a derrota do Paris Saint-Germain-FRA por 2 a 1 para o Lyon-FRA, no último domingo (19/4), no Parque dos Príncipes. O destaque da partida foi Endrick, que marcou um gol e deu assistência.

No entanto, além do resultado, chamou atenção a crítica de Hakimi ao atacante brasileiro. O marroquino revelou que pediu para Endrick se acalmar durante a partida, após o jovem comemorar com dança próxima à bandeirinha de escanteio.

Ele deveria se concentrar em jogar futebol, principalmente porque é um bom jogador. Mas quando faz coisas que não têm nada a ver com futebol, isso pode me incomodar, afirmou o lateral.

No entanto, conforme No Ataque demonstra a seguir, o marroquino praticou condutas semelhantes em um confronto entre as equipes

Hakimi já fez o mesmo contra o Lyon

A crítica, porém, contrasta com uma situação recente protagonizada pelo próprio Hakimi. Em 23 de fevereiro de 2025, também contra o Lyon, o lateral teve uma atuação marcante na vitória do PSG por 3 a 2 e celebrou de forma semelhante.

Na ocasião, após marcar um gol, Hakimi:

fez o gesto de fala muito em direção à torcida;

apontou para o nome na camisa;

e ainda realizou uma dancinha na comemoração.

Naquele momento, os gestos não foram tratados como desrespeitosos, diferentemente do posicionamento adotado agora em relação a Endrick. Veja abaixo:

> Fez sinal de fala muito pra torcida

> Mostrou o nome da camisa

> E no final fez dancinha



Isso tudo o Hakimi fez em um jogo contra o próprio Lyon, mas segundo ele, o Endrick não pode fazer porque não tem relação com o futebol marroquino hipócrita do crlh. https://t.co/dKGAqo8mMM pic.twitter.com/kZ6BZ6Kxkw — Dreyke (@udreyke) April 20, 2026

Endrick contra o PSG

Contra o PSG, Endrick foi protagonista, fez um gol e deu uma assistência.

Emprestado pelo Real Madrid-ESP, o atacante soma 17 jogos, sete gols e seis assistências pela equipe francesa.

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A notícia Hakimi critica Endrick, mas repetiu gestos em jogo anterior contra o Lyon foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo