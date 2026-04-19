Cruzeiro de olho: Boca vence o River no superclássico com gol de campeão mundial (Leandro Paredes decidiu o Superclássico para o Boca)



O Boca Juniors levou a melhor sobre o River Plate no Superclásico argentino disputado neste domingo (19/4), no Estádio Mâs Monumental. Com gol de pênalti de Leandro Paredes, campeão mundial pela Argentina em 2002, o time xeneize venceu por 1 a 0 fora de casa.

Como foi o jogo

O clássico foi equilibrado, mas decidido ainda no primeiro tempo. Após revisão do VAR, a arbitragem assinalou toque de mão dentro da área, e Paredes converteu com segurança para garantir o triunfo do Boca.

Na etapa final, o River Plate tentou pressionar, teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o volume em chances claras. O Boca, por sua vez, soube administrar a vantagem e ainda levou perigo nos contra-ataques.

Com o resultado, o River permanece com 26 pontos e cai para a segunda posição do Grupo B do Apertura, enquanto o Boca chega aos 24 pontos e sobe para o terceiro lugar do Grupo A.

Caneta de ex-Palmeiras rouba a cena no Superclásico

Apesar do peso do resultado, um lance específico chamou atenção durante o clássico. Aos cinco minutos do segundo tempo, o atacante Miguel Merentiel protagonizou um momento de habilidade ao aplicar uma caneta desconcertante no volante Aníbal Moreno.

O atacante, ex-Palmeiras, dominou a bola no meio-campo, esperou a aproximação do volante, que também tem passagem pelo clube paulista, e executou o drible com precisão. Moreno, surpreendido, ainda tentou bloquear o lance, mas acabou se atrapalhando na tentativa, quando fechou as pernas.

Na sequência, Merentiel deu prosseguimento à jogada pela direita, em um dos lances mais plásticos do confronto, que rapidamente ganhou repercussão entre os torcedores. Veja abaixo:

Copa Libertadores

O triunfo também serve como sinal de força para o Boca Juniors, que será adversário do Cruzeiro na Copa Libertadores. As equipes se enfrentam no dia 28 de abril, no Mineirão.

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