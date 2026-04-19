Bayern é campeão alemão pela 35ª vez após vencer Stuttgart de virada
Título do Bayern de Munique veio com vitória sobre Stuttgart, por 4 a 2, neste domingo (19/4)
Para surpresa de ninguém, o Bayern de Munique confirmou matematicamente o título de campeão alemão de 2025/26. Para isso, precisava apenas de um empate diante do Stuttgart, neste domingo (19/4), em casa, na Allianz Arena. Mas o Bayern fez melhor. Afinal, venceu de virada por 4 a 2.
O Stuttgart abriu o placar com um gol de Führich, mas ainda no primeiro tempo o Bayern virou com gols de Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson e Davies. No segundo tempo, Harry Kane, que começou no banco, ampliou. Chema Andrés descontou no fim com um golaço.
Este foi o 35º título do Bayern no Campeonato Alemão, o 13º em 14 anos e o segundo seguido. Aliás, a campanha do Bayern diz tudo: 79 pontos contra 64 do Dortmund.
Como restam apenas quatro jogos, não podem mais alcançar os bávaros. São 25 vitórias, 4 empates e 1 derrota, com 109 gols a favor (recorde que serpa ampliado) e 29 contra. Já o Stuttgart parou nos 56 pontos, em quarto lugar (zona de Champions League) e mostrou mais uma vez que o Bayern é sua pedra no sapato. Afinal, no turno, em casa, havia perdido por 5 a 0. Agora, sofreu outra derrota por 4 a 2.
Como foi a vitória e o titulo do Bayern
No jogo, o Stuttgart surpreendeu ao abrir o placar aos 20 minutos com Führich, aparecendo nas costas da marcação. Mas a alegria não durou muito: aos 31 minutos, Raphael Guerreiro empatou após cruzamento de Musiala.
O gol abriu caminho para a virada. Dois minutos depois, Nicolas Jackson marcou o segundo após erro do Stuttgart na saída de bola Luis Díaz avançou até a área e rolou para o companheiro Nicolas marcar. Aos 34, Davies ampliou após passe de Luis Díaz. O canadense chutou, a bola bateu na trave e desviou do goleiro
No segundo tempo, Harry Kane entrou em campo e marcou o quarto gol do Bayern após confusão na área e rebote de um chute de Goretzka. Foi seu gol32nesta temporada da Bundesliga.
Aos 43, Chema Andrés descontou para o Stuttgart num belíssimo chute de fora da área.
No fim muita festa, dança e comemoração dos jogadores e comissão técnica com a torcida. Uma celebração que para o torcedor do Bayern é bem comum nas últimas décadas.
Os títulos alemães do Bayern
O Bayern chegou aos 35 títulos. Antes da Bundesliga (que começou nos anos 60, foi apenas um titulo. Contudo, a partir do fim dos anos 60, os Bávaros são dominantes.
1932, 196869, 197172, 197273, 197374, 197980, 198081. 198485, 198586, 198687, 198889, 198990, 199394, 199697, 199899, 199900. 200001, 200203, 200405, 200506, 200708, 200910. 201213, 201314, 201415, 201516, 201617, 201718, 201819, 201920, 202021, 202122, 202223, 202425, 202526.
