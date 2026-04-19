Liverpool vence o Everton no Inglês com gol no fim dos acréscimos (Comemoração do Liverpool)

Muito irregular quando não joga em casa, no Anfield, o Liverpool acabou com o jejum de vitórias como visitante neste domingo (19/04). E foi exatamente diante do seu rival de cidade, o Everton. Em jogo pela 33ª rodada da Premier League, venceu por 2 a 1, após quatro derrotas seguidas entre Premier League e Liga dos Campeões.

Salah abriu o placar no primeiro tempo. Beto empatou no início da etapa final. Mas Van Dijk, nos acréscimos, aos 55 minutos, marcou o gol da vitória dos Reds, garantindo o resultado para o atual campeão.

Assim, o Liverpool se consolida em quinto lugar, com 55 pontos. Já o Everton, que sonhava em se aproximar do G6, aparece em décimo lugar, com 47 pontos. Tudo indica que mais uma vez terminará atrás do seu rival de cidade.

Liverpool na frente

Everton e Liverpool fizeram um ótimo primeiro tempo, com o time da casa, apoiado pela torcida, começando muito forte no ataque, enquanto os Reds atuavam mais recuados. Assim, as primeiras oportunidades foram do Everton.

A primeira veio com o português Beto, que finalizou para grande defesa de Mamardashvili, substituto do lesionado Alisson. Depois, aos 26 minutos, OBrien cruzou para Ndiaye marcar de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

A resposta do Liverpool foi fulminante. Um erro de passe de McNeil foi aproveitado por Gakpo, que encontrou Salah livre pela direita. O passe rasteiro foi preciso, e o egípcio finalizou com categoria para abrir o placar.

O gol deu confiança ao Liverpool, que quase ampliou com Gakpo. O atacante finalizou da entrada da área, obrigando Pickford, goleiro titular da seleção inglesa, a fazer grande defesa.

Beto empata

No segundo tempo, aos oito minutos, o Everton chegou ao empate. Após cruzamento pela esquerda, Beto se antecipou à marcação e, de carrinho, mandou para a rede. No lance, Mamardashvili se chocou com os jogadores e precisou ser substituído, dando lugar ao terceiro goleiro, Woodman.

O jogo seguiu aberto, com chances para os dois lados. Woodman fez boa defesa em finalização de Ndiaye, enquanto Gakpo e Robertson levaram perigo pelo lado do Liverpool.

Reds vence nos acréscimos

Apesar da intensidade, o placar parecia terminar em 1 a 1. Só que o jogo teve 11 minutos de acréscimos, e justamente aos 55 minutos, o Liverpool chegou à vitória. Em escanteio cobrado da direita, o zagueiro holandês Van Dijk apareceu na área e, de cabeça, marcou o gol decisivo. O Liverpool venceu seu rival de cidade mais uma vez.

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