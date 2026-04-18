Gaivotas invadem campo e paralisam jogo na Austrália; veja vídeo
Melbourne Victory e Newcastle Jets ficaram no empate por 2 a 2 pela A-Leagues; resultado foi 'ofuscado' pelas aves nos minutos finais
compartilheSIGA
O empate por 2 a 2 entre Melbourne Victory e Newcastle Jets, pela 25ª rodada da Liga Australiana, na noite dessa sexta-feira (17/4), terminou com uma cena inusitada no AAMI Park, em Melbourne. Embora o confronto tenha colocado o terceiro colocado e o líder da competição frente a frente, o momento mais marcante aconteceu nos acréscimos por um motivo além ao futebol.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Aos 47 minutos do segundo tempo, dezenas de gaivotas invadiram o gramado e cercaram a bola. A partida foi interrompida por alguns segundos. Veja o vídeo:
Com a bola rolando, o Newcastle Jets saiu na frente com Eli Adams, que abriu o placar aos 19 minutos. No entanto, o Melbourne Victory reagiu. Em sequência rápida, o japonês Nduka balançou a rede duas vezes, aos 31 e aos 34 minutos, e virou o confronto.
Na etapa final, o time visitante pressionou em busca do empate e conseguiu o resultado já nos minutos finais. Aos 44, Eli Adams apareceu bem e marcou seu segundo gol na partida, decretando o 2 a 2.
Com o empate, o Melbourne Victory permanece na terceira colocação, com 37 pontos. Já o Newcastle Jets segue na liderança, agora com oito pontos de vantagem sobre o adversário.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Gaivotas invadem campo e paralisam jogo na Austrália; veja vídeo foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10