Pioneira, técnica comanda 1º treino, recebe ataques e ganha apoio de rival (Marie-Louise Eta, treinadora do Union Berlin)

A alemã Marie-Louise Eta vive os primeiros dias como protagonista de um momento histórico no futebol europeu.

Primeira mulher a assumir o comando de um time na Bundesliga, a treinadora teve o início de trabalho no Union Berlin marcado por apoio institucional do clube, ataques misóginos nas redes sociais e respaldo público de um dos principais técnicos do país, nesta terça-feira (14/4).

Eta foi anunciada no último sábado (11/4) para comandar a equipe nas cinco rodadas finais do Campeonato Alemão.

Union Berlin divulga 1º treino de Eta

O Union Berlin publicou, nas redes sociais, imagens e vídeos da primeira atividade comandada por Marie-Louise Eta à frente da equipe principal.

Na legenda, o clube destacou o início dos trabalhos na equipe da capital alemã: “Ao trabalho! O primeiro treino da nossa nova treinadora Marie-Louise Eta está em andamento.”

Clube responde ataques misóginos nas redes

A publicação gerou grande repercussão e recebeu comentários de teor misógino direcionados à treinadora.

Um usuário escreveu que não conseguiria respeitar uma mulher ensinando a jogar futebol e fez comentários depreciativos sobre a presença de Eta no cargo. O Union Berlin respondeu de forma direta e irônica: “sem preocupações para você então – ela só treina jogadores de futebol profissionais, não trolls sexistas.”

No worries for you then – she only coaches professional footballers, not sexist trolls — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 14, 2026

Kompany destaca impacto histórico e apoia Eta

Técnico do Bayern de Munique, o maior clube da Alemanha, o belga Vincent Kompany também comentou a contratação de Eta e destacou o impacto do momento.

“Estou muito feliz por ela. É sempre fácil minimizar esses momentos e dizer que é como qualquer outro treinador, mas na verdade é algo bem especial. Abre oportunidade para jovens mulheres que sentem que também podem ser treinadoras. Abre portas. Desejo a ela tudo de melhor”, afirmou.

- , : "I'm really happy for her. Its always very easy to dismiss these key moments and say shes just a coach like any other. But ultimately, its something quite pic.twitter.com/xZfFwYUp8r — FC Bayern (@FCBayernEN) April 14, 2026

Eta chega para a reta final da Bundesliga

Eta dirigia o time sub-19 e assume a equipe principal até o fim da temporada. O Union Berlin ocupa a 11ª posição do Campeonato Alemão, com 32 pontos quatro à frente do St. Pauli, 16º colocado, que disputaria o playoff do rebaixamento.

Estou feliz que o clube me confiou esta tarefa exigente. Uma força do Union foi e é unir forças nestas situações. E claro que estou convencida que, com a equipe, vamos conseguir os pontos decisivos, declarou a treinadora.

Restam cinco rodadas até o fim da Bundesliga. O Union Berlin tem pela frente duelos com Wolfsburg (em casa), RB Leipzig (fora), Colônia (em casa), Mainz (fora) e Augsburg (em casa).

Eta assume a vaga do demitido Steffen Baumgart, após a derrota por 3 a 1 fora de casa para o Heidenheim, pela 29ª rodada, neste sábado.

Ela já havia dirigido o Union Berlin em 28 de janeiro de 2024, mas ocasionalmente, já que o técnico da época, Nenad Bjelica, cumpria suspensão após ser expulso. Na ocasião, o time da treinadora que naquele momento era auxiliar venceu por 1 a 0 o Darmstadt, pela 19ª rodada da Bundesliga.

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