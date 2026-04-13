Jogador é ovacionado no 1º jogo após se assumir gay; veja vídeo (Ignacio Lago, atacante do Colón )

O atacante Ignacio Lago viveu uma noite marcante no futebol argentino. No primeiro jogo após assumir publicamente um relacionamento homossexual, o jogador do Colón foi ovacionado pela torcida e ainda marcou o gol da vitória sobre o Racing de Córdoba.

Momento de apoio da torcida

Após a revelação, Ignacio Lago recebeu apoio massivo dos torcedores no estádio, em uma cena rara e simbólica no futebol sul-americano, por vezes tomado por manifestações homofóbicas.

O atacante foi aplaudido e teve o nome gritado nas arquibancadas, em clara demonstração de acolhimento e carinho por parte da torcida, após a repercussão de sua declaração.

Além da recepção calorosa, Lago decidiu dentro de campo: marcou o gol da vitória do Colón, por 1 a 0, em cobrança de pênalti.

El Sabalero ganó 1-0 con gol de Lago de penal, y es puntero en la B Nacional pic.twitter.com/Mw1hBQtCTY — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) April 13, 2026

Sorte no jogo e no amor

A partida reforçou o bom momento do atleta, que balançou as redes pela terceira vez consecutiva: ele também havia marcado nas vitórias sobre Patronato (2 a 0) e San Miguel (3 a 0).

Em oito jogos na temporada, o atacante soma quatro gols e se consolida como um dos principais nomes do Coló na luta pelo acesso à elite do futebol argentino.

A equipe vive bom momento: com cinco vitórias em oito partidas, o time lidera a Primera Nacional, com 17 pontos somados.

Entenda o caso

Ignacio Lago tornou-se o primeiro jogador de futebol profissional em atividade no país a assumir um relacionamento homossexual.

O jogador de 23 anos teve atitude histórica durante entrevista ao programa Sangre y Luto, que se dedica à cobertura do time argentino.

Em uma homenagem, o noivo do atleta se declarou: Não há nada que me resta a não ser te agradecer e parabenizar pela excelente pessoa e profissional que você é. Sei de toda a sua garra nos jogos, sei que tem um sonho. Te amo, te mando um beijo enorme e obrigado por defender as cores da minha cidade. É um sonho!.

É um amor irracional, vivemos assim, tal como no futebol. Tentamos expressar o que sentimos. Ele é muito atencioso e demonstra carinho desta forma tão especial, respondeu o atleta.

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