Absurdo! Zagueiro bate de letra de fora da área e faz gol digno de Puskás; assista

Marroquino Driss El Jabli, do Maghreb Fez, garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Wydad AC neste domingo (12/4)

João Vítor Marques
João Vítor Marques
Repórter
12/04/2026 21:37

Absurdo! Zagueiro bate de letra de fora da área e faz gol digno de Puskás; assista (Driss El Jabli comemora gol)

O zagueiro marroquino Driss El Jabli, de 28 anos, marcou um gol antológico neste domingo (12/4) e desponta como um dos possíveis candidatos ao Prêmio Puskás de mais bonito da temporada. De fora da área, o defensor do Maghreb Fez arriscou de letra, contou com um desvio em um adversário e viu a bola entrar nas redes.

A jogada assegurou a vitória por 1 a 0 sobre o Wydad AC, no Complexo Desportivo de Fez, pela 12ª rodada do Campeonato Marroquino. Assista ao lance no vídeo abaixo:

Esse talvez seja o grande momento da carreira do zagueiro. Driss El Jabli construiu toda a trajetória em clubes do futebol marroquino.

Com o resultado, o Maghreb Fez está na liderança da Liga, com 31 pontos em 15 jogos – são oito vitórias, sete empates e nenhuma derrota até aqui.

A notícia Absurdo! Zagueiro bate de letra de fora da área e faz gol digno de Puskás; assista foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques

