Absurdo! Zagueiro bate de letra de fora da área e faz gol digno de Puskás; assista
Marroquino Driss El Jabli, do Maghreb Fez, garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Wydad AC neste domingo (12/4)
compartilheSIGA
O zagueiro marroquino Driss El Jabli, de 28 anos, marcou um gol antológico neste domingo (12/4) e desponta como um dos possíveis candidatos ao Prêmio Puskás de mais bonito da temporada. De fora da área, o defensor do Maghreb Fez arriscou de letra, contou com um desvio em um adversário e viu a bola entrar nas redes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A jogada assegurou a vitória por 1 a 0 sobre o Wydad AC, no Complexo Desportivo de Fez, pela 12ª rodada do Campeonato Marroquino. Assista ao lance no vídeo abaixo:
STOP YOUR SCROLL FOR THIS RABONA— Men in Blazers (@MenInBlazers) April 12, 2026
Might as well give the Puskas to Driss El Jabali of MAS Fès in Morocco's first tier for this right-footed rabona
The wildest part? He's a center back pic.twitter.com/l8q92xCxVN
Esse talvez seja o grande momento da carreira do zagueiro. Driss El Jabli construiu toda a trajetória em clubes do futebol marroquino.
Com o resultado, o Maghreb Fez está na liderança da Liga, com 31 pontos em 15 jogos – são oito vitórias, sete empates e nenhuma derrota até aqui.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
