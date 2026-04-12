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Tottenham volta a perder e segue na zona de rebaixamento do Inglês

Tottenham ainda não venceu no Inglês em 2026 e perdeu mais uma, por 1 a 0, para o Sunderland, fora de casa

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RJ
Redacao Jogada10
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Repórter
12/04/2026 13:54

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Tottenham volta a perder e segue na zona de rebaixamento do Inglês
Tottenham volta a perder e segue na zona de rebaixamento do Inglês crédito: No Ataque Internacional
Tottenham volta a perder e segue na zona de rebaixamento do Inglês
Tottenham volta a perder e segue na zona de rebaixamento do Inglês (Jogadores do Tottenham)

Tottenham vai de mal a pior na Inglaterra. Um dos seis grandes do país e dos mais ricos do mundo voltou a perder, neste domingo (12/4), pelo Campeonato Inglês. Desta vez, foi até Sunderland para enfrentar o time da casa e levou a pior: perdeu por 1 a 0, gol de Mukiele no segundo tempo.

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Enquanto o Sunderland, com 46 pontos, está em décimo lugar, sem chance de título, mas sem risco de rebaixamento, o Tottenham parou nos 30 pontos e é o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O jogo

No primeiro tempo, o Sunderland foi bem superior. O atacante Brobbey perdeu duas oportunidades, uma delas muito clara. Já o Tottenham, mesmo com dois homens de frente, Richarlison e Kolo Muani, quase nada fazia no ataque, e sua melhor chance não deu em nada: um pênalti que o juiz deu em Kolo Muani, mas, quando foi ao VAR, viu que não houve nada no lance.

Aos 15 minutos, a pressão do Sunderland deu resultado. Mickel recebeu pela esquerda, cortou para o meio e chutou de fora da área. A bola bateu em Van de Ven e matou o goleiro. No desespero atrás do empate, os Spurs até que construíram algumas jogadas. No fim, Pedro Porro chutou para grande defesa do goleiro Roefs. Mas o placar não mais se alterou.

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