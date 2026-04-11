Marie-Louise Eta assume Union Berlin e é 1ª mulher técnica na Bundesliga masculina
Ex-jogadora de 34 anos dirigia time sub-19 e tem a missão de comandar equipe na reta final do Campeonato Alemão nesta temporada
compartilheSIGA
Uma decisão histórica para o futebol. Neste sábado (11/4), o Union Berlin anunciou Marie-Louise Eta como técnica para a sequência da temporada. A ex-jogadora alemã de 34 anos se torna a primeira mulher treinadora da Bundesliga.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Eta dirigia o time sub-19 e assume a equipe principal até o fim da temporada. O Union Berlin ocupa a 11ª posição do Campeonato Alemão, com 32 pontos – quatro à frente do St. Pauli, 16º colocado, que disputaria o playoff do rebaixamento.
“Estou feliz que o clube me confiou esta tarefa exigente. Uma força do Union foi e é unir forças nestas situações. E claro que estou convencida que, com a equipe, vamos conseguir os pontos decisivos”, declarou a treinadora.
Restam cinco rodadas até o fim da Bundesliga. O Union Berlin tem pela frente duelos com Wolfsburg (em casa), RB Leipzig (fora), Colônia (em casa), Mainz (fora) e Augsburg (em casa).
Eta assume a vaga do demitido Steffen Baumgart, após a derrota por 3 a 1 fora de casa para o Heidenheim, pela 29ª rodada, neste sábado.
Ela já havia dirigido o Union Berlin em 28 de janeiro de 2024, mas ocasionalmente, já que o técnico da época, Nenad Bjelica, cumpria suspensão após ser expulso. Na ocasião, o time da treinadora – que naquele momento era auxiliar – venceu por 1 a 0 o Darmstadt, pela 19ª rodada da Bundesliga.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Marie-Louise Eta assume Union Berlin e é 1ª mulher técnica na Bundesliga masculina foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques