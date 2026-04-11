Ex-Cruzeiro faz dois gols, bate recorde e Brentford empata com o Everton (Igor Thiago comemorando gol pelo Brentford)

Igor Thiago foi o grande nome do empate do Brentford contra o Everton por 2 a 2, no GTech Community Stadium, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro, cria do Cruzeiro, marcou os dois gols do Brentford.

Com os gols, Igor Thiago chegou a 21 na temporada e estendeu seu recorde de brasileiro com mais gols em uma edição de Premier League. Além do mais, o atacante encostou em Haaland na artilharia da competição. O norueguês tem 22, mas ainda entra em campo na rodada.

Igor Thiago também entrou para a história como o jogador do Brentford que mais marcou gols pelo clube em uma edição de Premier League.

O empate entre Brentford e Everton

Igor Thiago marcou seu primeiro gol na partida aos três minutos. De pênalti, o atacante levou a melhor sobre Pickford e abriu o placar da partida.

O Everton empatou ainda no primeiro tempo de jogo. Aos 26 minutos, Gueye fez belo cruzamento e encontrou o português Beto na pequena área. O atacante superou a marcação e testou para deixar o placar igual.

No segundo tempo, Igor Thiago voltou a marcar para colocar o Brentford em vantagem. Após bela jogada de Kayode, o brasileiro contou com a sorte e desviou a bola com a barriga. A ação do brasileiro serviu para matar qualquer chance de defesa de Pickford.

Nos acréscimos, o Brenford não conseguiu resistir ao ímpeto do Everton em busca do empate e Dewsbury-Hall aproveitou o bate-rebate da zaga para marcar o gol de empate dos Toffees.

Brentford e Everton no Campeonato Inglês

Com o resultado, Brentford e Everton seguem estacionados na 7ª e 8ª colocações, respectivamente, com os mesmos 47 pontos.

Na próxima rodada, o Brentford recebe o Fulham em casa, no sábado (18/4), às 8h30. No dia seguinte, o Everton terá o clássico da cidade com o Liverpool, em casa, no domingo (19/4), às 10h (de Brasília).

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