Líder do Inglês, Arsenal perde em casa para o Bournemouth e City
Derrota por 2 a 1 preocupa ao líder Arsenal, que pode ver o Manchester City encostar de vez na luta pelo título
Neste sábado (11/4), o Arsenal perdeu para Bournemouth por 2 a 1 pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. Em casa, o líder do torneio viu o adversário abrir o placar com Kroupi. Gyokeres deixou tudo igual, mas Scott marcou o segundo gol do time visitante, garantindo a vitória.
Com o resultado, o Arsenal segue com 70 pontos. O vice-líder Machester City tem 61, mas ainda joga na rodada e tem um jogo a menos. Além disso, ainda vem confronto direto pela frente. Manchester City e Arsenal se encontram na próxima partida pelo Inglês. Já o Bournemouth chegou aos 45 pontos, em nono lugar.
Como o Bournemouth venceu o Arsenal
O primeiro tempo mostrou um Bournemouth muito bem encaixado na defesa e com qualidade técnica para buscar o ataque. Não à toa, saiu na frente. Aos 17 minutos, o lateral francês Adrien Truffert recebeu pela esquerda, foi ao fundo e cruzou; a zaga do Arsenal, mal postada, deixou Evanílson e o francês Kroupi livres. O brasileiro não alcançou, mas Kroupi mandou para a rede.
O Arsenal buscou atacar mais, mas não conseguia finalizar. Até que, aos 34 minutos, Gabriel Magalhães foi ao ataque e tentou o chute, a bola foi no braço de Christie. Pênalti para o time da casa. Gyokeres cobrou e deixou tudo igual.
No segundo tempo, com os times buscando o ataque, o jogo seguiu em aberto. O Bournemouth se mostrou mais perigoso. O Arsenal, por sua vez, insistia por todos os setores. Gyokeres chegou a fazer o gol da virada aos 20 minutos, mas estava impedido e o tento foi anulado.
A partir dos 25 minutos, o Arsenal alugou a intermedíaria de ataque buscando a virada. Mas quem marcou foi o Bournemouth. Uma jogada iniciada por Kroupi terminou com Scott recebendo livre na área e tocando na saída de Raya para marcar o gol da vitória.
