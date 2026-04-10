Ex-jogador de Copa do Mundo é detido por roubo de eletrônicos e agredido por multidão

Christian Lara, ex-meia que disputou o Mundial de 2006 pelo Equador, foi detido em flagrante após tentativa de assalto a uma loja em Quito

AB
Ailton Bruno do Vale
Repórter
10/04/2026 10:23

Ex-jogador de Copa do Mundo é detido por roubo de eletrônicos e agredido por multidão (Christian Lara, do Equador, disputa a bola com o astro David Beckham, da Inglaterra, na Copa do Mundo de 2006)

O cenário esportivo equatoriano foi abalado por uma notícia que contrasta drasticamente com as glórias do passado. Christian Lara, ex-meio-campista que defendeu o Equador na Copa do Mundo de 2006, foi detido em Quito sob a acusação de participar de uma tentativa de assalto a mão armada. Conhecido popularmente como “Diablito”, o ex-atleta de 45 anos é apontado pelas autoridades como o condutor do veículo utilizado na ação criminosa.

A ocorrência se desenrolou na manhã de terça-feira (7/4), no bairro de La Magdalena, ao sul da capital. Segundo informações da Polícia Nacional, um grupo de aproximadamente seis homens invadiu a loja de eletrônicos Tecnomega. O que deveria ser uma operação rápida transformou-se em um confronto armado após a chegada dos agentes, que responderam a um chamado de emergência.

Durante a intervenção, quatro suspeitos foram capturados, enquanto outros conseguiram escapar. No local, a polícia apreendeu um arsenal que incluía três armas de fogo – entre elas uma espingarda de fabricação artesanal – munições e diversos dispositivos eletrônicos que já haviam sido separados pelo grupo.

A repercussão do caso foi amplificada por registros em vídeos que circulam nas redes sociais e na imprensa local. Nas imagens, Christian Lara aparece algemado em frente ao estabelecimento, cercado por transeuntes indignados. O ex-jogador foi alvo de agressões físicas, recebendo chutes e socos, o que obrigou a polícia a formar um cordão de isolamento tático para garantir sua integridade física até o embarque na viatura.

A polícia confirmou que Lara estava ao volante do automóvel que daria fuga aos comparsas. De acordo com o relatório preliminar, o ex-meia é o único entre os detidos que não possuía antecedentes criminais até então.

Quem é Christian Lara?

Christian Lara cravou seu nome na história do esporte sul-americano por sua agilidade e técnica, compensando os 1,62m de altura – marca que o tornou o jogador mais baixo da Copa da Alemanha, em 2006.

Com passagens pelo Deportivo El Nacional e experiências internacionais no Catar, Colômbia e México, ele era visto como uma das grandes promessas da geração.

Pela seleção equatoriana, o ápice ocorreu durante as eliminatórias para o Mundial, quando anotou um gol decisivo na vitória histórica sobre a Argentina.

A notícia Ex-jogador de Copa do Mundo é detido por roubo de eletrônicos e agredido por multidão foi publicada primeiro no No Ataque por Ailton Bruno do Vale

