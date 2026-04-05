Com Endrick, Lyon empata com Angers pelo Campeonato Francês (Jogadores do Lyon em campo contra o Angers)

O Lyon desperdiçou a chance de figurar no G3 do Campeonato Francês. Apesar do favoritismo, a equipe não saiu do 0 a 0 e apenas empatou com o Angers, neste domingo (5/4). Com o resultado, manteve-se distante da zona que garante vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões.

Desde o apito inicial, o confronto apresentou um equilíbrio inesperado, mas a dinâmica mudou após o intervalo. Nesse contexto, o brasileiro Endrick assumiu o protagonismo da partida e comandou as principais ações ofensivas do time visitante.

Com a camisa 9, o atacante criou as melhores oportunidades da segunda etapa e quase rompeu a barreira defensiva adversária, embora o placar tenha insistido no zero até o fim.

Em decorrência desse tropeço, o Lyon soma 48 pontos em 28 rodadas. Essa pontuação deixa o clube com dois pontos de desvantagem em relação ao Lille, terceiro colocado, fechando o grupo dos classificados para o principal torneio da Europa.

Por outro lado, o Angers celebrou o resultado. Com o empate, chegou aos 33 pontos e estacionou na 12ª colocação, o que praticamente anula qualquer ameaça de rebaixamento nesta temporada.

Endrick perto do adeus ao Lyon

Restam apenas seis rodadas para o término do campeonato, o que marca a contagem regressiva para a despedida de Endrick. O jovem talento pertence ao Real Madrid e encerrará seu período de empréstimo na França ao final desta jornada.

Somado ao adeus iminente da joia brasileira, o clube amarga uma crise de resultados preocupante. A equipe atingiu a marca de nove partidas consecutivas sem vencer na liga nacional.

Para tentar reverter esse cenário negativo, o Lyon recebe o Lorient no dia 12 de abril. Enquanto isso, o Angers viaja para enfrentar o Rennes um dia antes, buscando consolidar sua permanência na elite francesa.

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