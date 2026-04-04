Chelsea faz sete sobre o Port Vale com gols de Estevão, João Pedro e Andrey Santos

Izabela Baeta
Izabela Baeta
04/04/2026 17:02

Chelsea faz sete sobre o Port Vale com gols de Estevão, João Pedro e Andrey Santos

O Chelsea goleou o Port Vale por 7 a 0, neste sábado (4/4), no Stamford Bridge, em Londres pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Os donos da casa contaram com o brilho dos jogadores brasileiros, Estevão, João Pedro e Andrey Santos que marcaram três dos sete gols.

Estevão foi o grande destaque da partida. Ele marcou um gol e ainda contribuiu com uma assistência, encerrando um jejum de quase dois meses sem marcar. O atacante não balançava as redes desde 13 de fevereiro, quando anotou um dos gols na goleada por 4 a 0 sobre o Hull City, pela quarta fase da Copa da Inglaterra.

O ex-Palmeiras estava afastado dos gramados por causa de uma lesão muscular na coxa, problema que também o tirou da convocação da Seleção Brasileira na última Data Fifa.

Os três brasileiros, inclusive, brigam por vaga na Copa do Mundo, que será disputada em junho deste ano. A próxima convocação de Ancelotti será em 18 de maio.

O adversário do Chelsea na semifinal da Copa da Inglaterra ainda será definido por sorteio.

