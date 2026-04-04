Militão retorna de lesão com gol, mas Real Madrid perde para Mallorca no Espanhol (Éder Militão comemora gol em derrota do Real Madrid para o Mallorca)

O Mallorca surpreendeu o Real Madrid neste sábado (4/4), no Estádio Son Moix, em Palma, com vitória por 2 a 1, pela 30ª rodada de La Liga (Campeonato Espanhol).

O resultado é golpe duro para as pretensões de título da equipe merengue, que pode ver o Barcelona disparar na liderança em caso de triunfo sobre o Atlético de Madrid. O jogo começa às 16h deste sábado, no Metropolitano, em Madri.

Manu Morlanes, aos 42 minutos do primeiro tempo, e Vedat Muriqi, aos 46 do segundo, marcaram os gols da vitória do Mallorca.

Já o gol do Real Madrid foi marcado pelo zagueiro brasileiro Éder Militão, aos 43 minutos do segundo tempo.

O defensor da Seleção Brasileira sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda, em dezembro do ano passado. Militão ficou fora de 25 jogos do Real Madrid nos últimos quatro meses.

Na partida deste sábado, Éder Militão entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo, aumentando as esperanças de participação na Copa do Mundo de 2026.

Classificação do Campeonato Espanhol

Com a derrota, o Real Madrid fica na segunda colocação, com 69 pontos, quatro a menos que o líder Barcelona.

O Mallorca é o 17º colocado de La Liga, uma posição acima da zona do rebaixamento, com 31 pontos.

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