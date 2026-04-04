Haaland brilha, City atropela o Liverpool e vai à semifinal da Copa da Inglaterra

Hat trick do norueguês ajudou a desenhar goleada do Manchester City; adversário da semi será definido neste domingo (5/4)

04/04/2026 10:58

Haaland brilha, City atropela o Liverpool e vai à semifinal da Copa da Inglaterra

O Manchester City goleou o Liverpool por 4 a 0, neste sábado (4/4), no Etihad Stadium, e garantiu vaga nas semifinais da Copa da Inglaterra. Com atuação dominante, o destaque absoluto foi o norueguês Erling Haaland, autor de um hat trick.

Após início equilibrado, o City abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, quando Haaland converteu pênalti sofrido por OReilly. Já nos acréscimos, aos 47, o atacante norueguês voltou a marcar ao completar de cabeça um cruzamento pela direita, ampliando a vantagem antes do intervalo.

Na etapa final, o domínio dos donos da casa se manteve e o terceiro gol saiu logo aos cinco minutos, com Semenyo finalizando após jogada ofensiva bem construída. Pouco depois, aos 12, Haaland completou seu hat trick para transformar a vitória em goleada.

Mesmo em desvantagem, o Liverpool ainda teve chance de diminuir, mas Salah desperdiçou uma cobrança de pênalti. Sem conseguir reagir, a equipe visitante pouco produziu ofensivamente diante do controle imposto pelo City.

Quem será o adversário do City na semifinal?

O adversário da próxima fase será conhecido em sorteio realizado neste domingo (5/4), após o confronto entre West Ham e Leeds, às 15h (de Brasília).

A notícia foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10

