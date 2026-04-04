Festa da torcida do Alianza Lima termina em tragédia com morte e feridos (Escudo do Alianza Lima)

Um “bandeiraço” em apoio ao Alianza Lima acabou em tragédia no Peru, nessa sexta-feira (3/4). Uma pessoa morreu e 47 ficaram feridas nos arredores do Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, segundo Juan Carlos Velasco, ministro da saúde do Peru.

Torcedores do Alianza se reuniram no setor sul do estádio, local do incidente, para demonstrar apoio para o clássico contra o Universitario, marcado para este sábado (4/4), às 22h (de Brasília), pelo Campeonato Peruano.

Houve relatos de um possível desabamento de uma parede da arquibancada do estádio. Mas, a informação foi negada pelo Corpo de Bombeiros Voluntários do Peru e pelo Alianza Lima. As autoridades locais investigam a causa do incidente.

Os feridos receberam atendimento e foram encaminhados para hospitais locais. Alguns deles seguem em observação.

Em nota oficial, o Alianza Lima lamentou o ocorrido e pontuou estar “colaborando de forma plena e transparente” com as autoridades. Também reforçou que a tragédia não tem relação com “queda de muros nem com falhas estruturais do estádio”.

Veja nota oficial na íntegra

“Em relação ao acidente ocorrido no dia de hoje no Estádio Alejandro Villanueva, durante um evento da torcida, informamos o seguinte: lamentamos profundamente o ocorrido e expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares da pessoa falecida, assim como nossa solidariedade às pessoas que ficaram feridas.

Desde o primeiro momento, foram ativados de forma imediata os protocolos de segurança e de atendimento a emergências, oferecendo assistência oportuna aos afetados e a seus familiares.

Estamos colaborando de forma plena e transparente com as autoridades competentes, a fim de contribuir para o esclarecimento dos fatos que são objeto de investigação.

Cabe destacar que, de acordo com as informações preliminares disponíveis, o ocorrido não tem relação com a queda de muros nem com falhas estruturais do estádio.

Reafirmamos nosso compromisso de manter a opinião pública informada sobre o desenvolvimento dos acontecimento“

Alianza Lima x Universitario está mantido?

O clássico entre Alianza Lima e Universitario pelo Campeonato Peruano, marcado para este sábado (4/4) está mantido. A bola rola às 22h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima.

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