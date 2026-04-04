Esportes

Inter Miami inaugura novo estádio e Messi se impressiona; veja fotos

Inauguração do Nu Stadium será neste sábado (4/4) em partida do Inter Miami pela MLS; bola rola a partir das 20h30 (de Brasília)

JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
04/04/2026 09:04

Inter Miami inaugura novo estádio e Messi se impressiona; veja fotos
Inter Miami inaugura novo estádio e Messi se impressiona; veja fotos crédito: No Ataque Internacional
Inter Miami inaugura novo estádio e Messi se impressiona; veja fotos
Inter Miami inaugura novo estádio e Messi se impressiona; veja fotos (Jogadores do Inter Miami conhecendo o novo estádio do clube)

O novo estádio do Inter Miami, clube de Lionel Messi, está pronto. A inauguração oficial será neste sábado (4/4), mas os jogadores já conheceram a estrutura o Miami Freedom Park, agora Nu Stadium. O craque argentino, inclusive, se impressionou com o local.

“Foi espetacular ver a nova casa, o novo estádio, ficou incrível. Estávamos ansiosos para jogar lá, para fazer nossa estreia e finalmente jogar oficialmente, e o momento chegou”, disse Messi.

O camisa 10 do Inter Miami também comentou a importância do novo estádio para o clube, que antes mandava seus jogos em Fort Lauderlale, a cerca de 50 quilômetros de sua sede.

“Vai ser um dia muito especial para o clube por causa do que significa ter o novo estádio, que é impressionante, e ter esse estádio depois de tão pouco tempo é incrível. Então vai ser um dia para aproveitar, para todos no clube, os torcedores e nós, que somos os primeiros a poder jogar neste novo estádio, então vai ser um dia muito legal.”

Homenagem a Messi

O Nu Stadium tem capacidade para 26.700 pessoas e está localizado ao lado do Aeroporto Internacional de Miami. O estádio conta com assentos cobertos. No espaço premium, há bares, poltronas especiais com monitores individuais e uma vista panorâmica para o túnel que conecta o campo de jogo com os vestiários.

Além disso, o estádio tem uma loja oficial e uma homenagem a um dos maiores nomes da história do Inter Miami: Lionel Messi. Um dos setores para torcedores carrega o nome do craque argentino.

Messi está no Inter Miami desde julho de 2023 e já defendeu o clube em 94 partidas, tendo marcado 82 gols.

Inauguação

A inauguração do estádio será neste sábado (4/4) em partida do Inter Miami contre o Austin FC pela Major League Soccer (MLS), a partir das 20h30 (de Brasília).

Veja fotos do novo estádio do Inter Miami

Jogadores do Inter Miami em treino no novo estádio do Inter Miami

Jogadores do Inter Miami em treino no novo estádio do Inter MiamiFoto: Inter Miami/Divulgação

Fachada do Nu Stadium, do Inter Miami

Fachada do Nu Stadium, do Inter MiamiFoto: Inter Miami/Divulgação

Jogadores do Inter Miami conhecendo o novo estádio do clube

Jogadores do Inter Miami conhecendo o novo estádio do clubeFoto: Inter Miami/Divulgação

Visão do Nu Stadium, do Inter Miami

Visão do Nu Stadium, do Inter MiamiFoto: Inter Miami/Divulgação

Veja vídeo do vestiário do novo estádio do Inter Miami

A notícia Inter Miami inaugura novo estádio e Messi se impressiona; veja fotos foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

Estado de Minas

