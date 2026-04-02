CR7, Mbappé, Messi e Vinícius Júnior disputam a Copa do Mundo em comercial; veja
Lego reúne Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Vinícius Júnior em comercial para a Copa do Mundo de 2026
Em contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, a Lego lançou um comercial com quatro grandes estrelas do futebol mundial: Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Vinícius Júnior.
O vídeo, publicado nesta quinta-feira (2/4), coloca versões de Lego dos jogadores e reproduz a taça da Copa do Mundo nas tradicionais pecinhas. Veja abaixo!
Messi, CR7, Mbappé e Vini Jr. na Copa 2026
Companheiros de ataque no Real Madrid, Mbappé e Vinícius Júnior estarão com França e Brasil na Copa do Mundo de 2026.
Atual campeã mundial, a Argentina terá Messi à frente na busca pelo tetra, enquanto que Portugal aposta em Cristiano Ronaldo para levantar a taça da Copa do Mundo pela primeira vez.
Com três sedes – Canadá, Estados Unidos e México -, a Copa do Mundo de 2026 será disputada de 11 de junho a 19 de julho.
A notícia CR7, Mbappé, Messi e Vinícius Júnior disputam a Copa do Mundo em comercial; veja foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior