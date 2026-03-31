Seleção volta aos gramados após 6 anos e avança nas Eliminatórias da CAN (Eritreia não disputava Eliminatórias da CAN desde 2008)

Depois de seis anos longe dos gramados, a Eritreia voltou a atuar nesta Data Fifa e fez história. Na tarde desta terça-feira (31), os Camelos do Mar Vermelho venceram Essuatíni por 2 a 1 e, com a vitória de 2 a 0 na ida, avançaram na fase preliminar da Copa Africana de Nações (CAN) e vão disputar uma vaga no torneio que acontece no ano que vem.

A Eritreia tem dificuldades de entrar em campo regularmente por causa do governo autoritário do país. O regime de Isaias Afwerki teme que atletas peçam asilo em outros países e por isso impede a participação da equipe em algumas competições. Inclusive, os Camelos ficaram de fora das Eliminatórias da Copa do Mundo deste ano e também das duas últimas edições da Copa Africana de Nações, além de outros torneios regionais.

Por isso, a última vez que a Eritreia havia entrado em campo de forma oficial havia sido no fim de 2019. Na ocasião, os Camelos ficaram com o vice-campeonato na Copa do Centro-Leste Africano. Neste intervalo, a seleção entrou em campo três vezes, em amistosos fora da Data Fifa. Em janeiro de 2020, contra o Sudão, e duas vezes contra a seleção nacional de Níger, em maio de 2025. Com isso, era o único filiado à Fifa ausente do ranking da entidade.

A Eritreia não disputava as Eliminatórias da CAN desde 2008. quando ficou na segunda colocação do seu grupo, quatro pontos atrás de Angola. A melhor campanha dos Camelos na qualificatória aconteceu em 2000, quando chegou até os playoffs.

Outros classificados

A fase preliminar das Eliminatórias da CAN contou ainda com outros cinco confrontos. Sudão do Sul, Lesoto, Burundi, Etiópia e Somália avançaram após eliminarem Djibouti, Seychelles, Chade, São Tomé e Príncipe e Ilhas Maurício, respectivamente. A fase de grupos está marcada para começar na Data Fifa de setembro.

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