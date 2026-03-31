Presidente da Fifa garante Irã na Copa do Mundo de 2026: ‘Está tudo bem’
Gianni Infantino garantiu que Irã disputará partidas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos
compartilheSIGA
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, garantiu que a Seleção Iraniana participará normalmente da Copa do Mundo de 2026.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A declaração foi feita nesta terça-feira (31/3), em Antalya, na Turquia, onde o dirigente acompanhou o amistoso entre Irã e Costa Rica.
“O Irã estará na Copa do Mundo”, declarou Infantino à AFP.
A fala de Infantino surge como uma resposta definitiva às tentativas do Irã de alterar os locais dos jogos na fase de grupos.
A federação iraniana havia solicitado formalmente que suas partidas fossem transferidas dos Estados Unidos para o México, alegando questões de logística e diplomacia.
No entanto, o presidente da entidade máxima do futebol foi enfático ao afirmar que o cronograma original será mantido.
As partidas serão disputadas onde têm que ser disputadas, de acordo com o sorteio, acrescentou Infantino durante intervalo do jogo.
“Estamos aqui para isso. Estamos satisfeitos porque é uma equipe muito, muito forte. Estou muito contente. Encontrei a equipe, conversei com os jogadores, com o treinador, está tudo bem”, garantiu.
Protesto da Seleção Iraniana
Antes da partida contra a Costa Rica, a Seleção Iraniana de futebol exibiu imagens dos mártires do navio Dena, de instalações esportivas e prédios históricos destruídos, das forças da Cruz Vermelha e dos bombeiros durante os ataques de Israel e Estados Unidos.
A ação coordenada pela Federação de Futebol do Irã para denunciar internacionalmente o que o governo de Teerã classifica como uma “campanha de agressão israelense-americana”.
O pano de fundo é a escalada militar iniciada em fevereiro de 2026, com ataques diretos contra bases navais e centros de inteligência iranianos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Presidente da Fifa garante Irã na Copa do Mundo de 2026: ‘Está tudo bem’ foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior