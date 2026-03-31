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Presidente da Fifa garante Irã na Copa do Mundo de 2026: ‘Está tudo bem’

Gianni Infantino garantiu que Irã disputará partidas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos

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JC
José Cândido Júnior
JC
José Cândido Júnior
Repórter
31/03/2026 13:10

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Presidente da Fifa garante Irã na Copa do Mundo de 2026: ‘Está tudo bem’
Presidente da Fifa garante Irã na Copa do Mundo de 2026: ‘Está tudo bem’ crédito: No Ataque Internacional
Presidente da Fifa garante Irã na Copa do Mundo de 2026: ‘Está tudo bem’
Presidente da Fifa garante Irã na Copa do Mundo de 2026: ‘Está tudo bem’ (Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante amistoso entre Irã e Costa Rica, na Turquia)

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, garantiu que a Seleção Iraniana participará normalmente da Copa do Mundo de 2026.

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A declaração foi feita nesta terça-feira (31/3), em Antalya, na Turquia, onde o dirigente acompanhou o amistoso entre Irã e Costa Rica.

“O Irã estará na Copa do Mundo”, declarou Infantino à AFP.

A fala de Infantino surge como uma resposta definitiva às tentativas do Irã de alterar os locais dos jogos na fase de grupos.

A federação iraniana havia solicitado formalmente que suas partidas fossem transferidas dos Estados Unidos para o México, alegando questões de logística e diplomacia.

No entanto, o presidente da entidade máxima do futebol foi enfático ao afirmar que o cronograma original será mantido.

As partidas serão disputadas onde têm que ser disputadas, de acordo com o sorteio, acrescentou Infantino durante intervalo do jogo.

“Estamos aqui para isso. Estamos satisfeitos porque é uma equipe muito, muito forte. Estou muito contente. Encontrei a equipe, conversei com os jogadores, com o treinador, está tudo bem”, garantiu.

Protesto da Seleção Iraniana

Antes da partida contra a Costa Rica, a Seleção Iraniana de futebol exibiu imagens dos mártires do navio Dena, de instalações esportivas e prédios históricos destruídos, das forças da Cruz Vermelha e dos bombeiros durante os ataques de Israel e Estados Unidos.

A ação coordenada pela Federação de Futebol do Irã para denunciar internacionalmente o que o governo de Teerã classifica como uma “campanha de agressão israelense-americana”.

O pano de fundo é a escalada militar iniciada em fevereiro de 2026, com ataques diretos contra bases navais e centros de inteligência iranianos.

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