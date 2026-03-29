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Técnico de seleção europeia é internado às pressas após passar mal em treino

Mircea Lucescu, de 80 anos, apresentou tontura durante reunião técnica e teve de ser levado a um hospital com urgência

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RJ
Redacao Jogada10
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Repórter
29/03/2026 12:07

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Técnico de seleção europeia é internado às pressas após passar mal em treino
Técnico de seleção europeia é internado às pressas após passar mal em treino crédito: No Ataque Internacional
Técnico de seleção europeia é internado às pressas após passar mal em treino
Técnico de seleção europeia é internado às pressas após passar mal em treino (Emblema da Uefa, a União das Associações Europeias de Futebol)

O técnico da seleção da Romênia, Mircea Lucescu, de 80 anos, passou mal na manhã deste domingo (29/3) durante uma reunião técnica que antecedia o treino da equipe. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital.

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Segundo a Federação Romena de Futebol (FRF), o episódio ocorreu pouco antes da última atividade da seleção antes da viagem para a Eslováquia. Assim que o treinador apresentou os sintomas, a equipe médica agiu rapidamente e prestou os primeiros socorros.

De acordo com o portal DigiSport, Lucescu, de 80 anos, relatou sensação de mal-estar e tontura. Por causa disso, os profissionais decidiram levá-lo ao hospital em Bucareste, capital da Romênia, para uma avaliação mais detalhada.

“Após a chamada para o serviço de emergência, duas equipes do Serviço Médico de Emergência dirigiram-se com urgência ao centro de treinos. A rápida intervenção permitiu que a equipe médica estabilizasse o técnico rapidamente”, informou a Federação Romena de Futebol por meio de um comunicado.

“O estado de saúde do treinador é estável. No entanto, de acordo com os protocolos médicos, a equipe médica transferiu Mircea Lucescu para um hospital para realizar exames complementares e garantir acompanhamento especializado”, completou a entidade.

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