Palco da abertura da Copa do Mundo será reinaugurado neste sábado (Estádio Azteca, no México, vai receber abertura da Copa do Mundo)

O Estádio Azteca, um dos templos mais lendários do futebol mundial, volta a abrir suas portas neste sábado (28/3) após quase dois anos fechado. Foram 671 dias de obras de modernização para receber a Copa do Mundo de 2026, e a reinauguração acontece em grande estilo: amistoso entre México e Portugal, a partir das 22h (de Brasília).

O palco histórico, que já sediou 19 partidas de Copas, incluindo as finais de 1970 e 1986, será novamente protagonista. No próximo Mundial, receberá cinco jogos, começando pelo duelo de abertura em 11 de junho, entre México e África do Sul.

Depois, virão Colômbia x Uzbequistão (17/6), México contra Dinamarca ou República Tcheca (24/6), além de confrontos de 16-avos (30/6) e oitavas de final (5/7).

Apesar da reinauguração, as obras ainda não estão totalmente concluídas, tanto no interior quanto no entorno da zona sul da Cidade do México. Mesmo assim, a seleção mexicana já treinou no novo gramado.

Nos últimos dias, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, visitou também os estádios de Monterrey e Guadalajara, que junto ao Azteca receberão partidas da Copa. Já a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciou um gesto simbólico: o governo distribuirá ingressos para o amistoso contra Portugal, marcando a retomada oficial do gigante Azteca.

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