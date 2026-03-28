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Palco da abertura da Copa do Mundo será reinaugurado neste sábado

Azteca sediou os Mundiais de 1970 e 1986 e vai para sua terceira Copa; neste sábado, estádio recebe amistoso entre México e Portugal

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RJ
Redacao Jogada10
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Repórter
28/03/2026 12:09

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Palco da abertura da Copa do Mundo será reinaugurado neste sábado
Palco da abertura da Copa do Mundo será reinaugurado neste sábado crédito: No Ataque Internacional
Palco da abertura da Copa do Mundo será reinaugurado neste sábado
Palco da abertura da Copa do Mundo será reinaugurado neste sábado (Estádio Azteca, no México, vai receber abertura da Copa do Mundo)

O Estádio Azteca, um dos templos mais lendários do futebol mundial, volta a abrir suas portas neste sábado (28/3) após quase dois anos fechado. Foram 671 dias de obras de modernização para receber a Copa do Mundo de 2026, e a reinauguração acontece em grande estilo: amistoso entre México e Portugal, a partir das 22h (de Brasília).

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O palco histórico, que já sediou 19 partidas de Copas, incluindo as finais de 1970 e 1986, será novamente protagonista. No próximo Mundial, receberá cinco jogos, começando pelo duelo de abertura em 11 de junho, entre México e África do Sul.

Depois, virão Colômbia x Uzbequistão (17/6), México contra Dinamarca ou República Tcheca (24/6), além de confrontos de 16-avos (30/6) e oitavas de final (5/7).

Apesar da reinauguração, as obras ainda não estão totalmente concluídas, tanto no interior quanto no entorno da zona sul da Cidade do México. Mesmo assim, a seleção mexicana já treinou no novo gramado.

Nos últimos dias, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, visitou também os estádios de Monterrey e Guadalajara, que junto ao Azteca receberão partidas da Copa. Já a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciou um gesto simbólico: o governo distribuirá ingressos para o amistoso contra Portugal, marcando a retomada oficial do gigante Azteca.

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