Brasileiro sofre virada na repescagem da Europa e está fora da Copa
Albânia, comandada por Sylvinho, perdeu para a Polônia por 2 a 1, nesta quinta-feira, pela semifinal da repescagem europeia, e está fora da Copa do Mundo
Não deu para Sylvinho. O treinador brasileiro, comandante da Albânia, brigava por vaga na Copa do Mundo de 2026, mas caiu na semifinal da repescagem europeia. A seleção comandada pelo ex-lateral-esquerdo perdeu de virada para a Polônia, por 2 a 1, nesta quinta-feira (26/3), no Estádio Nacional de Varsóvia, na cidade homônima, e viu as chances de classificação para o Mundial se esgotarem.
Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo não terá um treinador brasileiro – em todas as outras edições, a Seleção Brasileira era comandada por um profissional ‘caseiro’. A Albânia também adia a estreia em Mundiais.
Polônia x Albânia
A Albânia abriu o marcador aos 42 minutos do primeiro tempo, com o ponta Arbër Hoxha. O intervalo, contudo, fez bem à Seleção Polonesa, que empatou aos 18 minutos da etapa final, graças ao faro artilheiro do atacante Robert Lewandowski. O meio-campista Piotr Zieliski, camisa 10, marcou o tento da virada aos 28.
Qual o próximo passo da Polônia?
Agora, a Polônia disputa a final da repescagem europeia. Os comandados por Jan Urban brigam por vaga no Mundial com a Suécia, na próxima terça-feira (31/3), às 15h45, com a Suécia (venceu a Ucrânia por 3 a 1, também nesta quinta-feira).
A seleção que triunfar entra no Grupo F do Mundial, composto por Holanda, Japão e Tunísia. O maior evento futebolístico do mundo será disputado entre 11 de junho e 19 de julho, no Canadá, nos Estados Unidos e no México.
