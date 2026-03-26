Presidente da CBF veta ‘brasa’ na camisa da Seleção para Copa 2026 (Camisa Seleção Brasileira 2026)

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, colocou um ponto final na polêmica sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

Nesta quinta-feira (26/3), em entrevista à ESPN Brasil, Xaud afirmou que a frase ‘vai, brasa‘ não estará nos uniformes da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

“De antemão, pelo respeito que eu tenho com a bandeira do Brasil, que todos já sabem, e pelo respeito que eu tenho pela Seleção Brasileira, não tem ‘brasa’ no nosso uniforme principal. Isso foi feito em relação à Nike para essa campanha publicitária isoladamente, mas deixo claro que o nosso uniforme é o nosso manto, é o verde e amarelo, sempre deixo isso claro, e não vai ter essa questão de ‘brasa'”, garantiu.

O termo ‘brasa’, segundo Xaud, será trocado por Brasil nos uniformes confeccionados pela Nike, patrocinadora de materiais esportivos da CBF desde 1997.

“Primeiramente, nós temos que dividir o que a Nike, que é a maior patrocinadora da Seleção Brasileira faz em relação ao ser marketing, em relação a um contrato que nós pegamos de uma gestão anterior, para o que a nova gestão da CBF acha. É algo que de princípio nós já barramos, porque eu sei da nossa identidade e da nossa cultura como torcedores”, concluiu.

‘Vai brasa’ na camisa da Seleção

O novo uniforme é resultado do trabalho de Rachel Denti, líder de design de vestuário da equipe Ásia-Pacífico e América Latina Express Lane da Nike, e de Peter Erdahl, gerente de linha de produtos da empresa.

A camisa traz referências à história e cultura do Brasil, que foram contextualizadas por Denti em vídeo institucional de apresentação e também em entrevistas. Na parte de dentro da gola, aparece a frase vai brasa. E foram essas duas palavras que em menos de quatro dias resultaram em críticas veementes ao uniforme principal da Seleção.

O alvo preferido da ira foi Rachel Denti, que vem recebendo uma enxurrada de comentários negativos e preconceituosos, atrelados a questões que vão além do trabalho de construção do produto. Ataques à aparência dela, assim como a posicionamento político, profissão e orientação sexual são facilmente encontrados em publicações oficiais da CBF, da Nike e de demais sites oficiais de anúncios da camisa.

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A notícia Presidente da CBF veta ‘brasa’ na camisa da Seleção para Copa 2026 foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior