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Maria McAneny, do Celtic, entra para Guinness por gol mais rápido do futebol feminino

Meia-atacante escocesa Maria McAneny, de 21 anos, finalizou do meio-campo e marcou gol em apenas 4,10 segundos: 'Puro instinto'

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JC
José Cândido Júnior
JC
José Cândido Júnior
Repórter
26/03/2026 12:33

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Maria McAneny, do Celtic, entra para Guinness por gol mais rápido do futebol feminino
Maria McAneny, do Celtic, entra para Guinness por gol mais rápido do futebol feminino crédito: No Ataque Internacional
Maria McAneny, do Celtic, entra para Guinness por gol mais rápido do futebol feminino
Maria McAneny, do Celtic, entra para Guinness por gol mais rápido do futebol feminino (Maria McAneny exibe certificado do recorde de gol mais rápido da história do futebol feminino)

A meia-atacante Maria McAneny, do Celtic, entrou para o Guinness World Records, o livro dos recordes, pelo gol mais rápido da história do futebol feminino.

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O lance ocorreu durante o confronto entre Celtic e Hibernian, pela Scottish Womens Premier League (SWPL), em dezembro de 2025.

Assim que a árbitra autorizou o início da partida, a companheira de equipe Saoirse Noonan rolou a bola levemente para o lado, e McAneny finalizou da linha do meio-campo.

A bola viajou por mais de 45 metros, encobrindo a goleira adversária e morrendo no fundo das redes. O cronômetro registrou 4,10 segundos.

“Não foi algo treinado, foi puro instinto”, disse McAneny em entrevista à Celtic TV, nesta quinta-feira (26/3).

“Eu disse à Saoirse que tentaria. Felizmente, a bola entrou. É um sentimento incrível. Nunca imaginei que alcançaria um recorde mundial”, celebrou a escocesa de 21 anos.

Carreira de Maria McAneny

Formada nas categorias de base do Celtic, McAneny tem 95 jogos oficiais pela equipe de Glasgow, com 21 gols e 20 assistências.

Pela Seleção Escocesa, a jovem já disputou três partidas e anotou um gol.

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A notícia Maria McAneny, do Celtic, entra para Guinness por gol mais rápido do futebol feminino foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior

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