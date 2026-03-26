Maria McAneny, do Celtic, entra para Guinness por gol mais rápido do futebol feminino (Maria McAneny exibe certificado do recorde de gol mais rápido da história do futebol feminino)

A meia-atacante Maria McAneny, do Celtic, entrou para o Guinness World Records, o livro dos recordes, pelo gol mais rápido da história do futebol feminino.

O lance ocorreu durante o confronto entre Celtic e Hibernian, pela Scottish Womens Premier League (SWPL), em dezembro de 2025.

Assim que a árbitra autorizou o início da partida, a companheira de equipe Saoirse Noonan rolou a bola levemente para o lado, e McAneny finalizou da linha do meio-campo.

A bola viajou por mais de 45 metros, encobrindo a goleira adversária e morrendo no fundo das redes. O cronômetro registrou 4,10 segundos.

“Não foi algo treinado, foi puro instinto”, disse McAneny em entrevista à Celtic TV, nesta quinta-feira (26/3).

“Eu disse à Saoirse que tentaria. Felizmente, a bola entrou. É um sentimento incrível. Nunca imaginei que alcançaria um recorde mundial”, celebrou a escocesa de 21 anos.

Carreira de Maria McAneny

Formada nas categorias de base do Celtic, McAneny tem 95 jogos oficiais pela equipe de Glasgow, com 21 gols e 20 assistências.

Pela Seleção Escocesa, a jovem já disputou três partidas e anotou um gol.

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