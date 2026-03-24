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‘Erro catastrófico’ em exame no joelho de Mbappé seria motivo de demissões no Real Madrid

Jornalista francês revela incômodo de Mbappé com avaliação médica do Real Madrid; atacante buscou tratamento fora do clube

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JC
José Cândido Júnior
JC
José Cândido Júnior
Repórter
24/03/2026 14:14

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‘Erro catastrófico’ em exame no joelho de Mbappé seria motivo de demissões no Real Madrid
‘Erro catastrófico’ em exame no joelho de Mbappé seria motivo de demissões no Real Madrid crédito: No Ataque Internacional
‘Erro catastrófico’ em exame no joelho de Mbappé seria motivo de demissões no Real Madrid
‘Erro catastrófico’ em exame no joelho de Mbappé seria motivo de demissões no Real Madrid (Mbappé durante Benfica x Real Madrid)

A condição física de Kylian Mbappé, do Real Madrid, continua gerando debate após a recente lesão no joelho. Apesar de o problema parecer superado, novos detalhes vieram à tona através do jornalista francês Daniel Riolo, do programa After Foot, da rádio RMC.

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Segundo Riolo, o atacante francês ficou bastante insatisfeito com a avaliação médica que recebeu na Espanha e decidiu buscar ajuda em seu país natal.

“Ele consultou um dos maiores especialistas em problemas de joelho na França. Paralelamente, sabe-se que houve um erro de diagnóstico em Madri. Parece que isso não o agradou nem um pouco. Ele ficou realmente irritado”, explicou o jornalista.

Riolo revelou ainda que a opinião médica obtida na França concluiu que o tratamento aplicado pelo Real Madrid não era o adequado. Esse erro crônico teria sido o estopim para uma reformulação interna no clube espanhol.

Recentemente, o Real Madrid demitiu a equipe médica devido ao excesso de lesões no elenco.

“Posso dizer que foi porque o diagnóstico feito no joelho de Mbappé, pois foi um erro gravíssimo. Foi por isso que demitiram todo mundo. Além da onda de lesões, o motivo principal foi esse. Para o Real Madrid, o que aconteceu é uma vergonha total, e acho que o pior foi evitado no caso do Mbappé”, disparou o jornalista, destacando as graves consequências que o jogador poderia ter enfrentado caso continuasse com o tratamento inicial.

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A notícia ‘Erro catastrófico’ em exame no joelho de Mbappé seria motivo de demissões no Real Madrid foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior

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