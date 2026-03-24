‘Erro catastrófico’ em exame no joelho de Mbappé seria motivo de demissões no Real Madrid (Mbappé durante Benfica x Real Madrid)

A condição física de Kylian Mbappé, do Real Madrid, continua gerando debate após a recente lesão no joelho. Apesar de o problema parecer superado, novos detalhes vieram à tona através do jornalista francês Daniel Riolo, do programa After Foot, da rádio RMC.

Segundo Riolo, o atacante francês ficou bastante insatisfeito com a avaliação médica que recebeu na Espanha e decidiu buscar ajuda em seu país natal.

“Ele consultou um dos maiores especialistas em problemas de joelho na França. Paralelamente, sabe-se que houve um erro de diagnóstico em Madri. Parece que isso não o agradou nem um pouco. Ele ficou realmente irritado”, explicou o jornalista.

Riolo revelou ainda que a opinião médica obtida na França concluiu que o tratamento aplicado pelo Real Madrid não era o adequado. Esse erro crônico teria sido o estopim para uma reformulação interna no clube espanhol.

Recentemente, o Real Madrid demitiu a equipe médica devido ao excesso de lesões no elenco.

“Posso dizer que foi porque o diagnóstico feito no joelho de Mbappé, pois foi um erro gravíssimo. Foi por isso que demitiram todo mundo. Além da onda de lesões, o motivo principal foi esse. Para o Real Madrid, o que aconteceu é uma vergonha total, e acho que o pior foi evitado no caso do Mbappé”, disparou o jornalista, destacando as graves consequências que o jogador poderia ter enfrentado caso continuasse com o tratamento inicial.

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A notícia ‘Erro catastrófico’ em exame no joelho de Mbappé seria motivo de demissões no Real Madrid foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior