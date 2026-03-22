Jornal espanhol se rende a Endrick e aponta brasileiro como ‘imparável’

Emprestado pelo Real Madrid, atacante de 19 anos brilha na França e está no radar de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira

Redacao Jogada10
Redacao Jogada10
Repórter
22/03/2026 20:48

Endrick em ação pelo Lyon

O atacante Endrick vive um momento mágico com a camisa do Lyon. Emprestado pelo Real Madrid até o fim de junho de 2026, o brasileiro, de apenas 19 anos, conquistou a imprensa europeia com atuações decisivas. O jornal espanhol Mundo Deportivo destacou que o futuro do jovem certamente será brilhante em solo europeu.

“Embora viessem jogando bem até então, agora têm uma estrela em seu elenco. Pelo menos esse é o status que atribuíram ao brasileiro. Seus companheiros o procuraram constantemente. É ele quem cria todo o perigo, e o jogo da equipe se baseia em encontrá-lo.”

“Ele começa na ponta direita e, sendo canhoto, corta constantemente para dentro. Ele cruza com precisão para seus companheiros ou chuta para o gol. Ele tem um chute potente. Mesmo que saibam o que vai fazer, sua explosão de velocidade é tão poderosa que o torna imparável”, completou o jornal.

Endrick foi fundamental no empate contra o Celta pela Europa League, na última terça-feira (12/3). Foi ele o autor do gol de empate.

Endrick no radar da Seleção Brasileira para a Copa

O desempenho do ex-palmeirense já reverbera no planejamento da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Carlo Ancelotti conta com o jovem em sua pré-lista. Nesse sentido, o Mundo Deportivo alertou para o potencial ofensivo do Brasil com a nova geração, incluindo o atacante do Lyon.

“Fiquem de olho no ataque que ele pode formar na seleção com jogadores como Raphinha, Vini Jr. e Estêvão. Também tem Neymar”, escreveu o periódico.

A notícia Jornal espanhol se rende a Endrick e aponta brasileiro como ‘imparável’ foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10

