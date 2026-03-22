Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Uefa cancela Finalíssima entre Espanha e Argentina no Qatar

Cancelamento se deu em razão da "atual situação política", segundo a Uefa; alternativas foram rejeitadas pela Argentina

Publicidade
Carregando...
FO
Folhapress
FO
Folhapress
Repórter
22/03/2026 20:48

compartilhe

SIGA
x
A Finalíssima entre Espanha e Argentina, que estava programada para acontecer no Qatar ainda neste mês, foi cancelada devido ao conflito no Oriente Médio, informou a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) em comunicado neste domingo (15/3).

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O confronto entre a Espanha, campeã europeia, e a Argentina, vencedora da Copa América, estava marcado para 27 de março no Estádio Lusail, em Doha.

A Uefa afirmou ter discutido o assunto com as autoridades organizadoras do Qatar e concluído que a partida não poderia ser realizada devido à “atual situação política” na região.

“É motivo de grande decepção para a Uefa e os organizadores que as circunstâncias e o momento tenham impedido as equipes de competir por este prestigioso prêmio no Qatar”, disse a Uefa.

Outras alternativas rejeitadas pela Argentina

A Uefa disse que explorou outras alternativas viáveis, mas elas se mostraram “inaceitáveis” para a AFA (Associação de Futebol Argentino).

A Uefa sugeriu inicialmente sediar a partida no Santiago Bernabéu, com uma divisão de 50% a 50% de torcedores no estádio.

Uma segunda opção seria realizar a Finalíssima em dois jogos: no Bernabéu, em 27 de março, e a segunda partida em Buenos Aires, durante uma Data Fifa antes da próxima Eurocopa e da Copa América.

No entanto, a AFA rejeitou ambas as opções. A Uefa disse que a Argentina fez uma contraproposta para jogar a partida após a Copa do Mundo, mas a Espanha não tinha datas disponíveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Uefa cancela Finalíssima entre Espanha e Argentina no Qatar foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay