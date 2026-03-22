Uefa cancela Finalíssima entre Espanha e Argentina no Qatar
Cancelamento se deu em razão da "atual situação política", segundo a Uefa; alternativas foram rejeitadas pela Argentina
A Finalíssima entre Espanha e Argentina, que estava programada para acontecer no Qatar ainda neste mês, foi cancelada devido ao conflito no Oriente Médio, informou a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) em comunicado neste domingo (15/3).
O confronto entre a Espanha, campeã europeia, e a Argentina, vencedora da Copa América, estava marcado para 27 de março no Estádio Lusail, em Doha.
A Uefa afirmou ter discutido o assunto com as autoridades organizadoras do Qatar e concluído que a partida não poderia ser realizada devido à “atual situação política” na região.
“É motivo de grande decepção para a Uefa e os organizadores que as circunstâncias e o momento tenham impedido as equipes de competir por este prestigioso prêmio no Qatar”, disse a Uefa.
Outras alternativas rejeitadas pela Argentina
A Uefa disse que explorou outras alternativas viáveis, mas elas se mostraram “inaceitáveis” para a AFA (Associação de Futebol Argentino).
A Uefa sugeriu inicialmente sediar a partida no Santiago Bernabéu, com uma divisão de 50% a 50% de torcedores no estádio.
Uma segunda opção seria realizar a Finalíssima em dois jogos: no Bernabéu, em 27 de março, e a segunda partida em Buenos Aires, durante uma Data Fifa antes da próxima Eurocopa e da Copa América.
No entanto, a AFA rejeitou ambas as opções. A Uefa disse que a Argentina fez uma contraproposta para jogar a partida após a Copa do Mundo, mas a Espanha não tinha datas disponíveis.
