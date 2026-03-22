Copa 2026: Irã pede à Fifa para mudar jogos para o México (Seleção Iraniana está no Grupo G da Copa do Mundo 2026)

O presidente da federação de futebol do Irã, Mehdi Taj, negocia com a Fifa a transferência para o México das partidas da seleção do país na fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Os jogos da equipe árabe no Mundial estão marcados para os Estados Unidos.

O motivo da reivindicação é a guerra no Oriente Médio, segundo a embaixada iraniana no México.

“Dado que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, declarou claramente que não pode garantir a segurança da Seleção Iraniana, definitivamente não iremos aos Estados Unidos”, disse o dirigente Mehdi Taj, nesta terça-feira (17/3), no X.

“Estamos em negociações com a Fifa para que as partidas do Irã na Copa do Mundo sejam jogadas no México”, acrescentou.

Irã tem problemas com vistos para os EUA

Já o embaixador do Irã no México, Abdolfazl Pasandideh, denunciou na segunda-feira (16/3) “a falta de cooperação do governo estadunidense na emissão de vistos e na provisão de apoio logístico” à delegação iraniana antes da Copa do Mundo.

Em um comunicado divulgado na página da embaixada, acrescentou que ele também sugeriu à Fifa que as partidas do Irã sejam transferidas dos Estados Unidos para o México”.

O Irã integra o Grupo G da Copa do Mundo 2026, no qual enfrentará Bélgica e Nova Zelândia em Los Angeles e o Egito em Seattle.

Seu acampamento base durante o torneio, que será disputado de 11 de junho a 19 de julho, está previsto em Tucson, Arizona.

Trump afirmou que o Irã não deveria participar da Copa do Mundo “por sua própria segurança”, em plena guerra no Oriente Médio.

O mandatário fez essas declarações apenas dois dias depois de dizer ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que os jogadores iranianos seriam bem-vindos, apesar do conflito.

“Será o evento esportivo maior e mais seguro da história dos Estados Unidos. Todos os jogadores, autoridades e torcedores serão tratados como as ‘estrelas que são!”, afirmou em sua plataforma Truth Social.

Conflito no Irã

Israel e Estados Unidos lançaram em 28 de fevereiro uma ampla ofensiva contra o Irã, que respondeu com ondas de mísseis e drones contra o território israelense e contra alvos americanos em países da região.

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Jogos do Irã no Grupo G da Copa do Mundo

6/6 – Irã x Nova Zelândia – SoFi Stadium (Los Angeles) – 1h (horário de Brasília)

x Nova Zelândia – SoFi Stadium (Los Angeles) – 1h (horário de Brasília) 21/6 – Bélgica x Irã – SoFi Stadium (Los Angeles) – 19h (horário de Brasília)

– SoFi Stadium (Los Angeles) – 19h (horário de Brasília) 27/6 – Egito x Irã– Lumen Field (Seattle) – 3h (horário de Brasília)

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