Copa 2026: Irã pede à Fifa para mudar jogos para o México
Irã tem jogos marcados na Copa do Mundo de 2026 para os Estados Unidos; países estão em guerra no Oriente Médio
compartilheSIGA
O presidente da federação de futebol do Irã, Mehdi Taj, negocia com a Fifa a transferência para o México das partidas da seleção do país na fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Os jogos da equipe árabe no Mundial estão marcados para os Estados Unidos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O motivo da reivindicação é a guerra no Oriente Médio, segundo a embaixada iraniana no México.
“Dado que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, declarou claramente que não pode garantir a segurança da Seleção Iraniana, definitivamente não iremos aos Estados Unidos”, disse o dirigente Mehdi Taj, nesta terça-feira (17/3), no X.
“Estamos em negociações com a Fifa para que as partidas do Irã na Copa do Mundo sejam jogadas no México”, acrescentou.
Irã tem problemas com vistos para os EUA
Já o embaixador do Irã no México, Abdolfazl Pasandideh, denunciou na segunda-feira (16/3) “a falta de cooperação do governo estadunidense na emissão de vistos e na provisão de apoio logístico” à delegação iraniana antes da Copa do Mundo.
Em um comunicado divulgado na página da embaixada, acrescentou que ele também sugeriu à Fifa que as partidas do Irã sejam transferidas dos Estados Unidos para o México”.
O Irã integra o Grupo G da Copa do Mundo 2026, no qual enfrentará Bélgica e Nova Zelândia em Los Angeles e o Egito em Seattle.
Seu acampamento base durante o torneio, que será disputado de 11 de junho a 19 de julho, está previsto em Tucson, Arizona.
Trump afirmou que o Irã não deveria participar da Copa do Mundo “por sua própria segurança”, em plena guerra no Oriente Médio.
O mandatário fez essas declarações apenas dois dias depois de dizer ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que os jogadores iranianos seriam bem-vindos, apesar do conflito.
“Será o evento esportivo maior e mais seguro da história dos Estados Unidos. Todos os jogadores, autoridades e torcedores serão tratados como as ‘estrelas que são!”, afirmou em sua plataforma Truth Social.
Conflito no Irã
Israel e Estados Unidos lançaram em 28 de fevereiro uma ampla ofensiva contra o Irã, que respondeu com ondas de mísseis e drones contra o território israelense e contra alvos americanos em países da região.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Jogos do Irã no Grupo G da Copa do Mundo
- 6/6 – Irã x Nova Zelândia – SoFi Stadium (Los Angeles) – 1h (horário de Brasília)
- 21/6 – Bélgica x Irã – SoFi Stadium (Los Angeles) – 19h (horário de Brasília)
- 27/6 – Egito x Irã– Lumen Field (Seattle) – 3h (horário de Brasília)
A notícia Copa 2026: Irã pede à Fifa para mudar jogos para o México foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress