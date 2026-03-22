Jogador de 32 anos ganha renovação em gigante europeu mesmo após romper LCA
Borussia Dortmund renovou com o volante alemão Emre Can, que se machucou em fevereiro contra o Bayern de Munique
compartilheSIGA
O Borussia Dortmund cumpriu sua promessa de apoiar o capitão Emre Can enquanto ele se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior, estendendo seu contrato por mais um ano, até 2027, anunciou o clube neste sábado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Can sofreu a grave lesão no joelho esquerdo, que encerrou sua temporada, durante a derrota por 3 a 2 para o Bayern de Munique, no Westfalenstadion, em fevereiro.
Esperava-se que o jogador de 32 anos deixasse o Dortmund no final da temporada europeia, mas o diretor esportivo Lars Ricken disse que o clube ofereceu uma renovação logo após a lesão.
Ricken descreveu o capitão como “um verdadeiro exemplo a seguir e um líder”.
Emre Can foi contratado em 2020, vindo da Juventus, e na próxima temporada poderá se tornar o jogador há mais tempo no elenco do Borussia Dortmund.
