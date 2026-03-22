Jogador de 32 anos ganha renovação em gigante europeu mesmo após romper LCA

Borussia Dortmund renovou com o volante alemão Emre Can, que se machucou em fevereiro contra o Bayern de Munique

22/03/2026 20:48

Emre Can, jogador do Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund cumpriu sua promessa de apoiar o capitão Emre Can enquanto ele se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior, estendendo seu contrato por mais um ano, até 2027, anunciou o clube neste sábado.

Can sofreu a grave lesão no joelho esquerdo, que encerrou sua temporada, durante a derrota por 3 a 2 para o Bayern de Munique, no Westfalenstadion, em fevereiro.

Esperava-se que o jogador de 32 anos deixasse o Dortmund no final da temporada europeia, mas o diretor esportivo Lars Ricken disse que o clube ofereceu uma renovação logo após a lesão.

Ricken descreveu o capitão como “um verdadeiro exemplo a seguir e um líder”.

Emre Can foi contratado em 2020, vindo da Juventus, e na próxima temporada poderá se tornar o jogador há mais tempo no elenco do Borussia Dortmund.

A notícia Jogador de 32 anos ganha renovação em gigante europeu mesmo após romper LCA foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

