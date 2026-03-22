Assine
overlay
Início Esportes
Barcelona vence Rayo Vallecano e segue firme na liderança do Espanhol

Com resultado, Barcelona chegou ao 73 pontos e abriu sete pontos de vantagem para o Real Madrid, que ainda joga na rodada

Publicidade
Carregando...
RJ
Redacao Jogada10
Repórter
22/03/2026 20:48

compartilhe

SIGA
x
Barcelona vence Rayo Vallecano e segue firme na liderança do Espanhol (Ronald Araujo marcou o único gol do jogo)

O Barcelona venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0, neste domingo (22/3), no Camp Nou, pela 29ª rodada da La Liga. Com o resultado, os catalães chegaram aos 73 pontos, abrindo sete de vantagem para o Real Madrid, que ainda joga na rodada. Já o Rayo permanece em 14º lugar, com 32 pontos, ainda correndo risco de rebaixamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com amplo domínio da posse de bola e maior volume ofensivo, o Barcelona construiu o resultado ainda no primeiro tempo e administrou a vantagem até o apito final.

O único gol da partida saiu aos 24 minutos da etapa inicial. Após cobrança de escanteio pela direita, o lateral João Cancelo levantou a bola na área e o zagueiro Ronald Araujo apareceu bem posicionado para cabecear firme e abrir o placar para o Barcelona.

O time catalão manteve o controle das ações e criou as melhores oportunidades. Ainda no primeiro tempo, Raphinha chegou a desperdiçar uma chance clara. O Rayo Vallecano tentou responder em contra-ataques, mas encontrou dificuldades diante da organização defensiva adversária.

Na segunda etapa, o roteiro se manteve semelhante. O Barcelona seguiu com maior posse de bola e pressionou em busca do segundo gol, acumulando finalizações e escanteios.

O Rayo Vallecano ainda chegou a assustar. Porém, parou em boas intervenções do goleiro Joan García, que evitou o empate em pelo menos duas oportunidades claras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Barcelona vence Rayo Vallecano e segue firme na liderança do Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay