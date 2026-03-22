Barcelona vence Rayo Vallecano e segue firme na liderança do Espanhol
compartilheSIGA
O Barcelona venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0, neste domingo (22/3), no Camp Nou, pela 29ª rodada da La Liga. Com o resultado, os catalães chegaram aos 73 pontos, abrindo sete de vantagem para o Real Madrid, que ainda joga na rodada. Já o Rayo permanece em 14º lugar, com 32 pontos, ainda correndo risco de rebaixamento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Com amplo domínio da posse de bola e maior volume ofensivo, o Barcelona construiu o resultado ainda no primeiro tempo e administrou a vantagem até o apito final.
O único gol da partida saiu aos 24 minutos da etapa inicial. Após cobrança de escanteio pela direita, o lateral João Cancelo levantou a bola na área e o zagueiro Ronald Araujo apareceu bem posicionado para cabecear firme e abrir o placar para o Barcelona.
O time catalão manteve o controle das ações e criou as melhores oportunidades. Ainda no primeiro tempo, Raphinha chegou a desperdiçar uma chance clara. O Rayo Vallecano tentou responder em contra-ataques, mas encontrou dificuldades diante da organização defensiva adversária.
Na segunda etapa, o roteiro se manteve semelhante. O Barcelona seguiu com maior posse de bola e pressionou em busca do segundo gol, acumulando finalizações e escanteios.
O Rayo Vallecano ainda chegou a assustar. Porém, parou em boas intervenções do goleiro Joan García, que evitou o empate em pelo menos duas oportunidades claras.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Barcelona vence Rayo Vallecano e segue firme na liderança do Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10