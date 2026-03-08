Assine
Ex-secretário de Paes substitui ídolo do Flamengo em cargo no governo

Ex-jogador e ídolo do Flamengo, Athirson deixou a Secretaria de Futebol e Patrick Corrêa foi nomeado em seu lugar no governo

João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
08/03/2026 11:04

Ex-secretário de Paes substitui ídolo do Flamengo em cargo no governo
Ex-secretário de Paes substitui ídolo do Flamengo em cargo no governo crédito: Foto: Reprodução

Substituição na Secretaria de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, vinculada ao Ministério do Esporte: sai Athirson Mazolli, ex-jogador que é ídolo do Flamengo, e entra Patrick Corrêa, ex-secretário de Eduardo Paes na Prefeitura do Rio de Janeiro. A troca foi oficializada pelo governo nessa quinta-feira, 10.

Athirson estava no cargo desde janeiro de 2024, quando foi nomeado pelo ministro André Fufuca para substituir José Luís Ferrarezi.

O novo secretário de Futebol do governo Lula já foi secretário de Habitação e de Envelhecimento Saudável na gestão Paes, além de presidente da Riotur, empresa de turismo da Prefeitura carioca. Antes, foi assessor do prefeito de Maceió, JHC.

Corrêa é próximo a figuras da federação formada por União Brasil e PP, como Antônio Rueda, Ciro Nogueira e Doutor Luizinho. A cúpula da federação tem pregado publicamente distanciamento do governo Lula, mas Fufuca, aliadíssimo de Ciro no PP, vai ficando no ministério.

