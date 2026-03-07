Time perde por W.O. na última rodada para escapar do rebaixamento (Time do Valencia venceu o último jogo, mas foi rebaixado na Premier League das Maldivas)

Uma situação atípica estremeceu o pequeno arquipélago das ilhas Maldivas, no sul da Ásia. O Green Streets apelou para um recurso improvável para escapar do rebaixamento na última rodada da Dhiraagu Dhivehi Premier League.

O time não foi a campo para encarar o New Radiant e foi declarado perdedor pelo placar de 2 a 0, conforme previsto no regulamento da Federação de Futebol das Maldivas (FAM).

Se o Green Streets fosse para o jogo e perdesse por quatro gols ou mais, o saldo de gols o rebaixaria. Por isso, com o W.O., o time se salvou da descenso.

O Valencia, então, acabou sendo rebaixado, mesmo vencendo sua partida. O clube não concordou e emitiu um comunicado acusando os rivais de manipulação de resultado. Também afirmou que o comportamento do Green Streets foi “repugnante” e violou os direitos dos demais participantes.

Resultado mantido

A FAM acatou as reclamações do Valencia e impôs um transfer ban ao Green Streets além de multa de aproximadamente R$ 10 mil. “Caso o Green Streets repita suas ações, o comitê tomará medidas ainda mais rigorosas”, informou a entidade.

A organização, no entanto, manteve o resultado do W.O.O Valencia, porém, informou que não aceita a decisão e que vai levar o caso à Confederação Asiática de Futebol (AFC) e à Fifa.

