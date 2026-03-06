Assine
Internacional sofre transfer ban por dívida da contratação de jogador do Cruzeiro

Punição impede de registrar atletas pelas próximas três janelas; diretoria afirma que sanções bancárias contra a Rússia travaram o repasse

06/03/2026 22:59

Internacional sofre transfer ban por dívida da contratação de jogador do Cruzeiro
A Fifa puniu o Internacional com um transfer ban nesta sexta-feira (6/3), impedindo o clube de registrar novos jogadores pelas próximas três janelas de transferências. A sanção refere-se a uma parcela em aberto da contratação do atacante Wanderson, atualmente no Cruzeiro, junto ao Krasnodar, da Rússia. Em nota oficial, o Colorado informou que realizou o pagamento no dia 9 de dezembro de 2025, mas as restrições bancárias internacionais decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia causaram a devolução dos valores.

A negociação por Wanderson, fechada no fim de 2022, custou 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24,8 milhões na época), divididos em seis parcelas semestrais de 750 mil euros. O entrave atual reside na parcela de dezembro, que o clube gaúcho tenta quitar para regularizar sua situação disciplinar na entidade máxima do futebol. O Internacional mantém contato com os russos para encontrar uma alternativa operacional que respeite as sanções vigentes e permita a conclusão da transferência financeira.

Internacional tem histórico de cobranças e reincidência na Fifa

Esta não é a primeira vez que o clube enfrenta restrições da Fifa por pendências financeiras. No ano passado, o Internacional sofreu punição semelhante devido a uma cobrança do Racing, da Argentina, pela contratação de Carbonero. Naquela ocasião, a diretoria justificou o problema como um erro em trâmites burocráticos. Além disso, o Lanús também acionou a federação internacional para cobrar dívidas referentes à negociação pelo lateral Aguirre.

A expectativa da cúpula colorada é resolver a pendência com o Krasnodar nas próximas semanas para derrubar o bloqueio antes do fechamento do mercado. O clube reforçou que os dados bancários utilizados na remessa devolvida eram os mesmos previstos no contrato original. Enquanto a situação não é normalizada, o Internacional segue impedido de oficializar qualquer reforço para o restante da temporada 2026, focando agora na diplomacia financeira para destravar os canais de pagamento com a Rússia.

