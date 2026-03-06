Assine
Esportes

Sem torcida única! Time se recusa a jogar por não ter público visitante

Equipe não vai participar de duelo no Estádio de Wrocaw, em Wrocaw, pela Segunda Divisão do Campeonato Polonês

BM
Beatriz Marques
BM
Beatriz Marques
Repórter
06/03/2026 21:59

Uma situação inusitada chamou a atenção dos fãs de esporte. O Wisla Cracóvia, da Polônia, anunciou que não participará da partida contra o Slask Wroclaw, após o time da casa informar que não será permitida a presença de torcida visitante.

O confronto está marcado para este sábado (7/3), às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio de Wrocaw, em Wrocaw, pela Segunda Divisão do Campeonato Polonês.

O presidente do clube afirmou que a equipe permanecerá na cidade sede e não disputará a partida. O Wisla não enviará seus funcionários para uma partida em que as decisões sejam tomadas fora dos princípios da transparência e do jogo limpo. Essa decisão é irrevogável e inegociável, pontuou.

A equipe do Wisla Cracóvia ocupa a primeira posição do torneio, com 49 pontos somados. Já o Slask Wroclaw está na quinta colocação, com 37 pontos.

História do Wisla Cracóvia

O Wisla Cracóvia é um time tradicional da Polônia, fundado em 1906. A equipe conquistou o primeiro título pouco tempo após o fim da Segunda Guerra Mundial. O maior período de ascensão do clube ocorreu entre 1999 e 2011, com oito títulos do Campeonato Polonês e dois troféus da Copa da Polônia.

A notícia Sem torcida única! Time se recusa a jogar por não ter público visitante foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques

