Sem torcida única! Time se recusa a jogar por não ter público visitante (Partida do Wisla Krakow)

Uma situação inusitada chamou a atenção dos fãs de esporte. O Wisla Cracóvia, da Polônia, anunciou que não participará da partida contra o Slask Wroclaw, após o time da casa informar que não será permitida a presença de torcida visitante.

O confronto está marcado para este sábado (7/3), às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio de Wrocaw, em Wrocaw, pela Segunda Divisão do Campeonato Polonês.

O presidente do clube afirmou que a equipe permanecerá na cidade sede e não disputará a partida. O Wisla não enviará seus funcionários para uma partida em que as decisões sejam tomadas fora dos princípios da transparência e do jogo limpo. Essa decisão é irrevogável e inegociável, pontuou.

A equipe do Wisla Cracóvia ocupa a primeira posição do torneio, com 49 pontos somados. Já o Slask Wroclaw está na quinta colocação, com 37 pontos.

História do Wisla Cracóvia

O Wisla Cracóvia é um time tradicional da Polônia, fundado em 1906. A equipe conquistou o primeiro título pouco tempo após o fim da Segunda Guerra Mundial. O maior período de ascensão do clube ocorreu entre 1999 e 2011, com oito títulos do Campeonato Polonês e dois troféus da Copa da Polônia.

