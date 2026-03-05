Jogadoras do Irã mudam postura sobre hino nacional (Jogadoras do Irã prestam continência e cantam hino nacional em jogo da Copa da Ásia)

As jogadoras da seleção feminina do Irã prestaram continência e cantaram o hino nacional do país antes da partida contra a Austrália, nesta quinta-feira (5), pela Copa da Ásia.

A postura durante a cerimônia representa uma mudança em relação ao jogo de estreia da equipe, contra a Coreia do Sul, na segunda-feira (2), quando as atletas optaram por permanecer em silêncio durante a execução do hino.

Durante o jogo contra as australianas, que golearam por 4 a 0, vários torcedores exibiram a bandeira do Irã anterior a 1979 em protesto contra o regime atual. Alguns vaiaram durante a execução do hino iraniano. Também havia faixas de apoio ao presidente dos EUA, Donald Trump.

Embora não esteja claro o motivo da mudança de postura das jogadoras iranianas, algumas delas falaram sobre a dificuldade de participar de um torneio na Austrália enquanto seus familiares sofrem com os ataques dos Estados Unidos e de Israel, que motivaram reações do Irã e ampliaram o conflito pelo Oriente Médio.

Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã no sábado, matando pelo menos 1.230 pessoas, incluindo o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

“Obviamente, estamos muito preocupados com nossas famílias, nossos entes queridos e todas as outras pessoas dentro do nosso país, das quais estamos completamente desconectados”, disse a treinadora Marziyeh Jafari.

“Estamos todos preocupados e tristes com o que aconteceu ao Irã, às nossas famílias e aos nossos entes queridos”, acrescentou a atacante Sara Didar.

Com duas derrotas em dois jogos, a seleção do Irã ficou perto de ser eliminada da Copa da Ásia, torneio que serve como etapa classificatória para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil.

