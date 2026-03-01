Com gols nos acréscimos, Milan vence o Cremonese e mantém sonho do título vivo (Jogadores do Milan comemorando um dos gols da vitória deste domingo (1º/3))

A manhã deste domingo (1º/3) foi de tensão, emoção e alívio para os torcedores do Milan. Fora de casa, o Rossonero, com dois gols no apagar das luzes, venceu a Cremonese por 2 a 0 e segue com o sonho do título do Campeonato Italiano vivo, dez pontos atrás da rival Inter.

Os gols foram marcados por Pavlovic e Rafael Leão.

Com o resultado, o Milan segue na segunda colocação com 57 pontos em 27 rodadas, atrás apenas da Inter, que tem 67. Por outro lado, a Cremonese segue na 17ª colocação, com 24 pontos, na beira da zona de rebaixamento para a Série B.

O jogo

O primeiro tempo de partida foi mais equilibrado do que a tabela poderia dizer. Nos momentos iniciais, os donos da casa quase abriram o placar com duas finalizações perigosas do veterano Jamie Vardy. Mas a melhor chance veio pelos pés de Rafael Leão, do Milan. O atacante saiu cara a cara com o goleiro da Cremonese, mas finalizou para fora.

Já na etapa final, o ataque contra defesa deu a tônica. O Milan tentando manter vivo o sonho de brigar pelo título, enquanto a Cremonese tentava segurar um ponto importante na briga contra o rebaixamento.

Os donos da casa bem que tentaram e seguraram até o minuto 90, mas o Rossonero conseguiu furar a retranca mandante.

Em uma pressão absurda nos minutos finais, após uma sequência de escanteios, Luka Modric encontrou Pavlovic dentro da área e o alemão marcou para o Milan no primeiro minuto dos acréscimos.

Em contra-ataque fulminante, no último minuto, ainda houve tempo para Rafael Leão se redimir e aproveitar assistência de Nkunku para empurrar a bola para o gol vazio. Vitória do Milan para manter o sonho do título ainda vivo.

Próximos compromissos

O próximo compromisso do Milan será contra a Inter. A partida pode fazer a diferença cair para sete pontos com 10 rodadas para o fim. O Rossonero e os Nerazzurri se enfrentam no próximo domingo (8/2), às 16h45 (de Brasília). No mesmo dia, às 8h30 (de Brasília), a Cremonese visita o Lecce.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Com gols nos acréscimos, Milan vence o Cremonese e mantém sonho do título vivo foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10