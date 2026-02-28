Assine
Ifab promove mudanças nas regras do futebol a partir da Copa do Mundo

VAR terá mais aplicação em campo e haverá contagem regressiva em algumas situações de jogo; entenda alterações

28/02/2026 12:40

Ifab promove mudanças nas regras do futebol a partir da Copa do Mundo (Bola da Copa do Mundo 2026)

O futebol vai sofrer mudanças significativas já a partir da Copa do Mundo. Neste sábado (28/2), a International Board (Ifab), responsável por gerir as regras da modalidade, anunciou algumas novidades.

Entre elas, o VAR passará a ter uso ampliado. Ou seja, poderá ser usado em mais situações de jogo, como em lances de escanteio e segundo cartão amarelo.

Além disso, cobranças de laterais, tiros de meta e substituições terão contagem regressiva. Também, todo jogador que for atendido pela equipe médica terá que ficar pelo menos 1 minuto fora de campo.

As mudanças foram aprovadas em assembleia geral realizada pela IFAB junto à Federação Internacional de Futebol (Fifa). As alterações têm como objetivo coibir o antijogo, reduzir a perda de tempo e dar mais agilidade às partidas.

Já durante a Copa do Mundo será possível ver as mudaças em prática. As novas regras entrarão em vigor a partir de 1º de junho.

Entenda as mudanças nas regras do futebol

  • Cobranças de lateral: se a cobrança demorar mais de 5 segundos a partir do início da contagem do árbitro, haverá reversão do lateral;
  • Tiros de meta: se a cobrança demorar mais de 5 segundos a partir do início da contagem do árbitro, será marcado escanteio para o time adversário;
  • Substituições: jogador terá 10 segundos pra sair de campo após a placa que indica a alteração ser erguida. Caso não cumpra, o substituto entrará em campo com 1 minuto de atraso;
  • Atendimento médico: todo jogador que for atendido pela equipe médica precisará ficar no mínimo 1 minuto fora de campo;
  • VAR em escanteios: o árbitro de vídeo poderá interferir em situações rápidas, caso o árbitro marque um escanteio ou tiro de meta errado, sem necessidade de consulta no monitor;
  • VAR em segundo cartão amarelo: o árbitro de vídeo poderá interferir em casos de possíveis erros em expulsões de jogadores por receber o segundo cartão amarelo.

A notícia Ifab promove mudanças nas regras do futebol a partir da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

