Barcelona na ponta e surpresa no top 10: veja clubes europeus que mais faturam com camisas
Real Madrid ficou em segundo lugar no top 10 de valor faturado com camisas, mas lidera o ranking de arrecadação geral; veja lista
O Barcelona é o time que mais faturou com venda de camisas e merchandising na Europa, segundo relatório da Uefa. Ao todo, o clube catalão arrecadou 277 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão na cotação atual).
Esse valor representou 28% das receitas totais do Barcelona, com um aumento de mais de 100 milhões de euros de uma temporada para a outra. Recentemente, o clube renovou seu contrato com a Nike até 2038.
O relatório não detalha o número de camisas vendidas, apenas o valor arrecadado com as vendas.
No top, figuram grandes clubes do futebol europeu, incluindo uma surpresa. O Galatasaray é o oitavo time que mais arrecadou com vendas de camisas na temporada 24/25, com 99 milhões de euros faturados – R$ 599,7 milhões.
Apesar da vice-liderança no quesito vendas de camisas, o Real Madrid ainda sim é o clube europeu com a maior arrecadação geral na temporada passada. Ao todo, faturou 1,184 milhões de euros, o equivalente a R$ 7,1 bilhões.
Lista de clubes europeus que mais arrecadaram com camisas:
- Barcelona – 277 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão)
- Real Madrid – 231 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão)
- Bayern de Munique – 189 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)
- Manchester United – 172 milhões de euros (R$ 1 bilhão)
- Arsenal – 151 milhões de euros (R$ 914,8 milhões)
- Liverpool – 148 milhões de euros (R$ 896,6 milhões)
- Tottenham – 102 milhões de euros (R$ 617,9 milhões)
- Galatasaray – 99 milhões de euros (R$ 599,7 milhões)
- Chelsea – 95 milhões de euros (R$ 575,5 milhões)
- PSG e Manchester City – 88 milhões de euros (R$ 533,1 milhões)
