Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Barcelona na ponta e surpresa no top 10: veja clubes europeus que mais faturam com camisas

Real Madrid ficou em segundo lugar no top 10 de valor faturado com camisas, mas lidera o ranking de arrecadação geral; veja lista

Publicidade
Carregando...
JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
28/02/2026 11:36

compartilhe

SIGA
x
Barcelona na ponta e surpresa no top 10: veja clubes europeus que mais faturam com camisas
Barcelona na ponta e surpresa no top 10: veja clubes europeus que mais faturam com camisas crédito: No Ataque Internacional
Barcelona na ponta e surpresa no top 10: veja clubes europeus que mais faturam com camisas
Barcelona na ponta e surpresa no top 10: veja clubes europeus que mais faturam com camisas (Quarta camisa do Barcelona)

O Barcelona é o time que mais faturou com venda de camisas e merchandising na Europa, segundo relatório da Uefa. Ao todo, o clube catalão arrecadou 277 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão na cotação atual).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esse valor representou 28% das receitas totais do Barcelona, com um aumento de mais de 100 milhões de euros de uma temporada para a outra. Recentemente, o clube renovou seu contrato com a Nike até 2038.

O relatório não detalha o número de camisas vendidas, apenas o valor arrecadado com as vendas.

No top, figuram grandes clubes do futebol europeu, incluindo uma surpresa. O Galatasaray é o oitavo time que mais arrecadou com vendas de camisas na temporada 24/25, com 99 milhões de euros faturados – R$ 599,7 milhões.

Apesar da vice-liderança no quesito vendas de camisas, o Real Madrid ainda sim é o clube europeu com a maior arrecadação geral na temporada passada. Ao todo, faturou 1,184 milhões de euros, o equivalente a R$ 7,1 bilhões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lista de clubes europeus que mais arrecadaram com camisas:

  1. Barcelona – 277 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão)
  2. Real Madrid – 231 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão)
  3. Bayern de Munique – 189 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)
  4. Manchester United – 172 milhões de euros (R$ 1 bilhão)
  5. Arsenal – 151 milhões de euros (R$ 914,8 milhões)
  6. Liverpool – 148 milhões de euros (R$ 896,6 milhões)
  7. Tottenham – 102 milhões de euros (R$ 617,9 milhões)
  8. Galatasaray – 99 milhões de euros (R$ 599,7 milhões)
  9. Chelsea – 95 milhões de euros (R$ 575,5 milhões)
  10. PSG e Manchester City – 88 milhões de euros (R$ 533,1 milhões)

A notícia Barcelona na ponta e surpresa no top 10: veja clubes europeus que mais faturam com camisas foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay